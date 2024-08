Mali: La junte appelée à dialoguer avec tous les groupes armés

Au Mali, plusieurs partis et associations politiques ont soutenu ce 17 août le Président du Haut Conseil islamique du Mali (HCIM) Chérif Ousmane Madani Haïdara qui appelle la junte à engager le dialogue avec tous les groupes armés, jihadistes ou non. Le Président du HCIM, la plus importante association des musulmans du Mali, avait fait cette proposition le 15 août dernier au cours d'une rencontre avec les autorités.

C'est à la tête d'une importante délégation du Haut Conseil islamique du Mali, Cherif Ousmane Madani Haïdara, s'est rendu au ministère de la Défense à Bamako. Il a commencé à apporter le soutien de l'association qu'il dirige aux militaires maliens au front. Ensuite, l'influent chef religieux a expliqué à ses interlocuteurs que le « tout sécuritaire » ne pouvait pas résoudre tous les problèmes, et qu'il fallait ouvrir le dialogue avec tous les groupes armés maliens, jihadistes ou non.

Dans l'attente d'une réaction du pouvoir

La junte de Bamako n'a pas encore réagi, mais plusieurs partis et associations politiques du Mali soutiennent cette proposition. C'est notamment le cas de Housseini Amion Guindo, leader d'un parti d'opposition, la CODEM, et membre d'une coalition de partis et associations politiques du Mali.

Les regards sont tournés vers le chef jihadiste malien Iyad Ag Ghaly mais également vers les rebelles maliens du Cadre Stratégique et Permanent (CSP).