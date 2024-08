Ethiopie: L'état d'Amhara va mettre en oeuvre une feuille de route globale de développement pour relever les défis

Addis Abeba — L'état d'Amhara se prépare à mettre en oeuvre une feuille de route et un plan stratégique de croissance transcendante et de développement durable visant à atténuer les défis multiformes existants et à assurer un développement durable dans la région.

Un forum, organisé pour solliciter des idées supplémentaires pour enrichir davantage la feuille de route en présence du vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, de l'administrateur en chef de la région d'Amhara, Arega Kebede, des responsables régionaux et fédéraux, s'est tenu aujourd'hui.

S'exprimant lors du forum, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, a indiqué que cette discussion marque une étape importante vers la rupture du cycle des conflits et l'avènement d'une nouvelle ère de prospérité pour l'état. Temesgen a souligné le rôle du plan comme un phare d'espoir pour la population, soulignant son développement méticuleux basé sur une compréhension approfondie des aspirations passées et futures de la région. Il a félicité les dirigeants régionaux pour leurs efforts dans l'élaboration du plan, en plus de relever les défis de la sécurité.

S'appuyant sur les expériences d'autres pays qui ont surmonté des crises similaires, la région a élaboré un plan d'un an pour la période initiale, servant de pilote pour la vision à long terme. Le plan initial d'un an sera mis en oeuvre au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2017, a déclaré le vice-Premier ministre.

%

Le plan sera partagé avec les dirigeants, le grand public, la diaspora et les organisations partenaires pour favoriser un soutien et une collaboration généralisés, a ajouté Temesgen. Le vice-Premier ministre a souligné l'importance cruciale d'une mise en oeuvre réussie du plan, exhortant tous les niveaux de leadership à consacrer tous leurs efforts à cette entreprise. Il a réitéré l'engagement du gouvernement fédéral à soutenir la région d'Amhara pour qu'elle atteigne son plein potentiel et contribue à la prospérité globale de la nation.

Pour sa part, le chef de l'état d'Amhara, Arega Kebede, a décrit les défis de la région en soulignant les efforts continus des dirigeants pour relever à la fois les défis immédiats et les causes profondes de la crise. Il a souligné que le plan récemment élaboré offre une approche globale du développement, de la stabilité politique et de la consolidation de la paix.

La feuille de route sur 25 ans, qui sera mise en oeuvre à partir de l'exercice budgétaire éthiopien 2018, et les plans stratégiques quinquennaux qui l'accompagnent sont conçus pour exploiter le potentiel de la région et accélérer la croissance économique. Un plan spatial de corridor a été créé pour optimiser le développement dans différentes zones afin de faciliter la mise en oeuvre.

Le forum a fourni une plateforme aux parties prenantes pour exprimer leur soutien et apporter des idées au plan, avec pour objectif ultime d'unir le peuple d'Amhara derrière une vision commune pour un avenir meilleur.