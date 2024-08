Addis Abeba — La coopération bilatérale entre l'Éthiopie et la Chine a atteint un nouveau sommet, a affirmé le ministre conseiller de l'ambassade de Chine, Shen Qinmin, à l'agence des nouvelles éthiopienne (ENA).

Les liens bilatéraux entre l'Éthiopie et la Chine ont été encore renforcés grâce au partenariat stratégique à toute épreuve annoncé par les dirigeants des deux pays lors de la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en Chine en octobre 2023.

Le ministre conseiller a dévoilé que la coopération diplomatique se développe considérablement en termes de diplomatie politique et économique, de commerce, d'investissement et de relations interpersonnelles.

Leur relation a atteint un nouveau sommet de partenariat stratégique qui a encore renforcé le lien global entre les deux nations, a-t-il ajouté. De plus, la Chine travaille en étroite collaboration avec l'Éthiopie dans les domaines de l'agriculture, de l'économie numérique, de la fabrication, de l'industrie, entre autres, a souligné Shen. Il a souligné que le nombre d'investisseurs chinois engagés en Éthiopie augmente chaque année, ce qui est une indication du partenariat solide entre les deux nations.

Les relations bilatérales en cours sont également un signe de renforcement de la coopération sino-africaine, a noté Shen. « Vous savez que chaque année, de plus en plus d'investisseurs chinois viennent en Éthiopie; et davantage de programmes et de projets ont été mis en place en Éthiopie, ce qui incarne l'esprit de coopération sino-africaine. »

En outre, Shen a décrit la mise en oeuvre d'une politique de réforme économique globale en Éthiopie comme une nouvelle encourageante pour les investisseurs nationaux et étrangers dans le pays, affirmant le soutien de la Chine à la réforme en toute confiance. Il a réitéré que la réforme économique apporterait des opportunités bénéfiques non seulement pour les investissements étrangers directs, mais aussi pour les Éthiopiens eux-mêmes.

« Je pense que cette [réforme économique globale] est une nouvelle très encourageante. Nous pensons que cette réforme solide offrira davantage d'opportunités. Elle sera bénéfique, non seulement pour les investisseurs étrangers, mais aussi pour les Éthiopiens eux-mêmes. Car ils vont avoir une économie de marché plus libre, tout comme la Chine et tous les autres pays », a déclaré Shen.

Le prochain sommet Chine-Afrique qui se tiendra en Chine au mois de septembre prochain créera une opportunité supplémentaire de renforcer davantage les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Chine à un niveau supérieur, a déclaré Shen, soulignant que la Chine et l'Éthiopie continueront de consolider leur amitié qui ne sera modifiée en aucune circonstance. On a appris que l'Éthiopie et la Chine entretiennent des relations historiques et de longue date, depuis qu'elles ont établi des relations diplomatiques officielles en 1970.