Addis Abeba — Les chefs d'état régionaux et les ministres ont salué l'initiative de l'empreinte verte de l'Éthiopie comme une avancée majeure dans la conservation de l'environnement et la sécurité alimentaire.

Les responsables ont également affirmé que l'initiative, en cours depuis cinq ans, a eu un impact significatif sur les efforts du pays pour améliorer la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé un appel à l'action, exhortant les citoyens à planter 600 millions de jeunes arbres lors du programme national de verdissement nocturne du 23 août 2024.

Le programme, qui a connu la plantation de plus de 566 millions de jeunes arbres en une seule journée l'année dernière, devrait être intensifié cette année. Le Premier ministre a exhorté les adultes et les adolescents à démontrer leur amour pour le pays en plantant respectivement 20 et 10 arbres, ajoutant : « Assurons-nous que notre cadeau à la prochaine génération soit placé au bon endroit. »

Les dirigeants de tout le pays ont exprimé leur soutien à l'initiative.

Le président de l'état de Sidama, Desta Lendamo, a salué le programme conjoint de plantation de l'année dernière comme étant historique et a promis la pleine participation de la région lors de l'événement de plantation d'arbres nocturne de cette année pour planter 600 millions de jeunes arbres le 23 août 2024.

Par ailleurs, Tilahun Kebede, président de l'état du sud de l'Éthiopie, a exprimé sa confiance dans la capacité de la région à contribuer de manière significative à l'objectif national. Le maire de Dire Dawa, Kedir Juhar, a également annoncé un plan ambitieux visant à planter un million de jeunes arbres pendant la nuit dans les limites de la ville. Il a appelé les habitants à se joindre à l'effort national de verdissement.

L'initiative a également reçu le soutien du cabinet. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amente, et le ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, ont tous deux souligné le rôle du programme dans la protection de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et la sécurité alimentaire. Ils ont exhorté les citoyens à participer activement au prochain événement de plantation nocturne.

Alors que le pays se prépare à une campagne massive de plantation d'arbres, les attentes sont élevées quant à la poursuite des résultats positifs de l'Initiative Héritage Vert de l'Éthiopie pour l'environnement et sa population. Les responsables ont exprimé que l'initiative a eu un impact significatif sur les efforts du pays pour améliorer la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement.

L'Éthiopie s'est activement lancée dans une vaste campagne de plantation d'arbres au cours des cinq dernières années, ayant planté jusqu'à présent un nombre remarquable de jeunes plants. Conformément au plan ambitieux du pays visant à planter 50 milliards d'arbres, l'Éthiopie devrait planter 7,5 milliards d'arbres cette année, a-t-on indiqué. L'objectif pour cette année est d'atteindre 40 milliards de jeunes plants sur l'objectif global de 50 milliards. L'Éthiopie a jusqu'à présent planté plus de 32,5 jeunes plants d'arbres.