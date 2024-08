Algérie: L'importance de la prochaine Présidentielle pour le renforcement du front interne soulignée par les candidats

Alger — L'importance que revêt l'élection présidentielle du 7 septembre prochain quant au renforcement du front interne et la préservation de l'unité nationale a été soulignée par les candidats, dimanche au 4e jour de la campagne électorale.

Dans ce sens, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, a affirmé à Aïn Defla, où il a animé un meeting populaire, que la participation de son parti à cette échéance vient "en réponse à l'appel de la patrie", exhortant les Algériens à participer massivement au scrutin pour choisir leur Président.

Pour M. Aouchiche, l'importance de cette échéance est liée au "contexte actuel", soutenant à cet égard que "le FFS a toujours été à l'avant-garde de la défense de la patrie, convaincu que rien n'est plus précieux que la souveraineté et l'unité nationales".

Le candidat du FFS n'a pas manqué de souligner que "le renforcement de l'unité nationale reste tributaire de la consolidation du front intérieur", qui passe, a-t-il dit, par "la prise en charge des préoccupations des citoyens et leur association dans la gestion des affaires du pays".

Il a, en outre, précisé qu'il ambitionnait de "réaliser un changement pacifique et progressif", renouvelant ainsi son appel aux citoyens de "participer massivement au scrutin" et de "ne pas céder aux discours défaitistes entretenus par certaines parties".

A partir de Mila, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelali Hassani Cherif, a également relevé que "le changement passe par l'expression de la volonté populaire d'où la nécessité de se rendre massivement aux urnes afin de choisir le prochain Président et lui accorder la légitimité requise pour diriger le pays en cette période décisive".

Sur un autre registre, M. Hassani Cherif, a fait savoir que son programme "vise à construire une économie diversifiée et solide par l'exploitation des grandes richesses que recèlent différentes régions du pays", s'engageant à réunir toutes les conditions encourageant les jeunes à investir dans l'agriculture et à créer leurs propres entreprises s'il est élu.

Dans le même sillage, le candidat du MSP a plaidé en faveur de l'implication des jeunes dans la gestion des affaires du pays et à lutter contre la corruption et la bureaucratie, rappelant à cette occasion que son programme électoral accordait une "grande importance" à la jeunesse, en la protégeant des fléaux sociaux et en lui assurant des postes d'emploi dans toutes les wilayas, conformément "au principe de répartition équitable des richesses et d'égalité des chances, loin du régionalisme et de la bureaucratie".

Le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé à partir de Constantine, où il a animé un meeting populaire, que l'intégrité du territoire national demeure préservée grâce à l'Armée nationale populaire (ANP), soulignant la nécessité de préserver aussi le serment des Chouhada de la glorieuse Révolution, tout en appelant le peuple algérien à "se rendre massivement aux bureaux de vote le 7 septembre prochain".

En matière de politique étrangère, le candidat indépendant a souligné que l'Algérie "oeuvre pour la stabilité de la région et traite avec ses partenaires internationaux", soulignant à cet effet qu'elle ne renoncera pas à ses engagements quelles que soient les circonstances. Il a en outre réaffirmé le soutien de l'Algérie aux peuples opprimés et aux causes justes, notamment palestinienne et sahraouie". Il s'est également engagé à ne pas abandonner le Liban.

Sur le volet socioéconomique, M. Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à "réaliser deux (2) millions de logements, toutes formules confondues, notamment le logement rural et social", à "revoir le découpage administratif" et à "réviser les codes communal et de wilaya pour permettre aux élus locaux de mieux exercer leurs prérogatives".

Le candidat indépendant s'est ainsi engagé à faire du prochain mandat présidentiel "un mandat économique par excellence" à travers plusieurs mesures, et à renforcera, par ailleurs, le pouvoir d'achat des citoyens, notamment à travers "le plafonnement des prix, la lutte contre la spéculation et l'inflation et la poursuite de l'augmentation des salaires des travailleurs".