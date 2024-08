Algérie: Présidentielle - Hassani Cherif promet une réforme globale du système éducatif

Constantine — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre, M. Abdelaali Hassani Cherif s'est engagé, dimanche depuis Constantine, à opérer une réforme globale du système éducatif, tous cycles confondus, et à augmenter les salaires des enseignants afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la formation des générations montantes.

Animant un meeting populaire au palais de la culture Mohamed Laid Al Khalifa, M. Hassani Cherif a indiqué que son programme "accorde la priorité à l'investissement dans la ressource humaine" pour être plus efficace au service de la patrie, ajoutant que cela implique une "réforme réelle et profonde de l'éducation, tous cycles confondus, étant la clé du développement des Nations, ainsi que la réforme du système de la formation professionnelle et de la recherche scientifique".

Le candidat a également estimé que le système LMD adopté par les universités "n'est pas adapté aux développements scientifiques modernes", ajoutant qu'il œuvrera "à adopter un système éducatif plus développé qui valorise chaque spécialité et accorde à l'étudiant universitaire la place qui lui sied".

A ce propos, M. Hassani Cherif a affirmé qu'il œuvrera à "réformer les œuvres universitaires et à créer un équilibre entre la réforme pédagogique et celle des œuvres universitaires".

Le candidat du MSP a fait savoir que son programme accordait une grande importance à la femme et aux jeunes, et en cas de victoire, il s'emploiera à faciliter l'intégration socioéconomique des jeunes en leur assurant des facilitations pour créer des micro-entreprises et leur financement avec des crédits bonifiés".

Il s'est également engagé à "créer un million d'entreprises au profit des jeunes, ainsi qu'une prime pour la femme au foyer".

A la fin du meeting, il a appelé les citoyens de la wilaya à "soutenir son programme, à voter en sa faveur le 7 septembre prochain et à saisir l'opportunité du changement pour une Algérie émergente et forte", soulignant que cette élection "reste ouverte et n'est pas jouée d'avance comme prétendent certaines parties qui visent à ébranler la confiance du citoyen, à affaiblir le pays et à discréditer ce scrutin avec des comportements provocateurs qui ne sont pas dignes de l'action politique".

M. Hassani a en outre rappelé que son parti "a lutté pour la démocratie et le pluralisme et continuera sur cette lancée en vue de faire de cette échéance une occasion pour consolider la souveraineté, l'unité et la stabilité du pays".