Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Aout 2024

Rca : Grand banditisme - Un militaire et trois civils tués dans une embuscade dans le nord-ouest du pays

Un membre des Forces armées centrafricaines (Faca) et trois civils ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des hommes armés dans le nord-ouest de la République centrafricaine (Rca), a-t-on appris auprès des sources locales concordantes. Selon une source militaire, un élément des Faca et trois civils sont tombés dans une embuscade près de Niem-Yéléwa, une commune d'élevage située dans la préfecture de Nana-Mambéré.« Ils se rendaient sur une moto à un marché hebdomadaire pour s'approvisionner. C'est au cours du chemin que ces derniers étaient tombés dans le filet des hommes armés qui les ont tués sur le champ », a ajouté la même source. (Source : Xinhua)

Sénégal : En visite de travail à Dakar- Omaro Sissoko Embal et Bassirou Diomaye Faye consolident les liens

Le Président de la Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Embalo, a effectué le vendredi 16 août 2024, une visite de quelques heures à Dakar, où il s'est entretenu avec son homologue sénégalais, le Président Bassirou Diomaye Faye. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont mis l'accent sur le renforcement des relations séculaires entre leurs deux pays. Les discussions ont porté sur les moyens d'approfondir les liens historiques et de coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. En plus de ces sujets, les présidents ont également abordé d'autres questions d'intérêt commun, visant à consolider la collaboration bilatérale dans divers domaines. Cette visite illustre l'engagement des deux nations à maintenir et à développer une coopération étroite, tout en explorant de nouvelles opportunités pour renforcer leur partenariat stratégique. ( Source :adakar.com)

Burkina Faso : Variole du singe- Le gouvernement met en alerte toutes ses formations sanitaires

Suite à la recrudescence de la variole du singe en Afrique, le Burkina Faso qui n'enregistre pour l'instant aucun cas confirmé, a cependant décidé suivant le protocole requis, de mettre en alerte toutes ses formations sanitaires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Cette mesure va permettre de diffuser des directives sur la variole du singe afin de détecter précocement tout cas suspect, selon un communiqué transmis ce dimanche soir à l'Aib. « La situation épidémiologique mondiale est marquée depuis quelques mois par une forte augmentation du nombre de cas de variole du singe, touchant plusieurs pays d'Afrique dont cinq en Afrique de l'Ouest selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).Suivant les lignes directrices du Règlement sanitaire international (RSI), l'OMS a déclaré la recrudescence actuelle de la variole du singe comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) à la suite d'une réunion tenue le mercredi 14 août 2024 avec le comité d'urgence du RSI, recommandant ainsi le renforcement des capacités de surveillance et de réponse de cette maladie. (Source : Burkina24)

Togo : Fournitures scolaires- Le gouvernement s'assure de la stabilité des prix

Au Togo, l'exécutif veut éviter toute spéculation sur la disponibilité et les prix des articles scolaires. La ministre du commerce, Kayi Mivedor-Sambiani, a dans ce sens, rencontré la semaine dernière (jeudi 08 août), les importateurs et distributeurs de fournitures scolaires. La rencontre organisée dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025 vise à s'assurer de la disponibilité des articles scolaires et de la stabilité des prix sur le marché. L'occasion pour l'officielle de rappeler aux importateurs, l'urgence et la nécessité de prendre en compte les directives du gouvernement relatives à l'impression des symboles de la république sur les couvertures des cahiers. Pour rappel, la rentrée scolaire 2024-2025 est fixée au 16 septembre 2024 prochain. (Source : alome.com)

Bénin : Justice et lois- Des peines de prison requises contre un douanier pour fausse alerte à la drogue

Des peines d'emprisonnement ont été requises contre un douanier et deux « klébés » impliqués dans une affaire de fausse alerte à la drogue à Porto-Novo. L'agent de la douane a été induit en erreur par son informateur communément appelé « klébé ». Le klébé a contacté l'agent de la douane pour lui notifier un véhicule transportant de la drogue. Ce dernier a décidé vu la distance de contacter un autre informateur plus expérimenté et plus proche du lieu indiqué pour l'aider à intercepter le véhicule dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Le véhicule a finalement été intercepté à Porto-Novo, mais sans les produits psychotropes. Dans ses réquisitions du 14 août 2024, le ministère public a reproché au douanier de s'être laissé emballer par une fausse alerte. Le magistrat a demandé à la Cour de retenir le douanier dans les liens de la prévention et de le condamner à trois (3) ans de prison assortis de sursis, a rapporté Banouto. (Source : acotonou.com)

Cote d'Ivoire : 80e anniversaire du débarquement en Provence- Téné Ibrahima Ouattara aux côtés Macron

Les présidents Emmanuel Macron de la France et Paul Biya du Cameroun ont rendu hommage, le jeudi 15 août 2024, à l'armée diversifiée qui a participé au débarquement de Provence il y a 80 ans. Aussi ont-ils souligné le rôle des étrangers et des tirailleurs africains dans la victoire alliée. Cette commémoration, qui s'est tenue à Boulouris-sur-Mer, dans le département du Var, a vu la présence de plusieurs personnalités de premier plan, dont le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Ibrahima Ouattara, qui représentait le Président Alassane Ouattara. Sur sa page officielle Facebook, Téné Ibrahima Ouattara a déclaré : « Ce jeudi 15 août 2024, à la nécropole de Boulouris, j'ai eu l'insigne honneur de représenter le Président de la République, Chef Suprême des Armées, SEM. Alassane Ouattara, à la cérémonie internationale de commémoration des 80 ans du débarquement en Provence ».(Source : fratmat.info)

Mali : Situation des inondations et de l'assistance aux sinistrés - Les précisions du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes

Suite à la réunion du Comité Interministériel de Gestion des Crises et Catastrophes, tenue le 15 août 2024 au CECOGEC, a produit un communiqué dans lequel qui donne des précisions sur les cas de sinistres. Selon cette note officielle,« 59 cas d'inondations au total dont 26 nouveaux cas survenus sur la période du 07 au 15 août 2024 dans plusieurs régions et le district de Bamako. Malheureusement, ajoute la source, Sept (07) cas de pertes en vies humaines sont à déplorer sur la période du 07 au 15 août (02 à Ségou, 03 à Koutiala, 01 à Koulikoro et 01 à Kita), portant le nombre total de perte en vies humaines à quinze (15) cas. Aux familles endeuillées, nous présentons nos condoléances les plus attristées, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Ces cas d'inondations ont engendré un bilan cumulé de 4150 ménages touchés soit un total de 32068 personnes sinistrées. Quant au District de Bamako, il a enregistré au total de 24 cas d'inondations. (Source: abamako.com)

Gabon : Cybercriminalité à la SEEG- Entre menaces de mort et défis techniques, l'enquête s'annonce explosive

Consécutivement au scandale informatique qui la secoue actuellement, la Société d'énergie et d'eau du Gabon a déposé deux plaintes, le 9 août, pour vol et détournement, et même cybercriminalité. Plusieurs supposés coupables sont entendus à la Direction générale des recherches (DGR) et les bénéficiaires de cette fraude commenceraient à se manifester rendant l'affaire plus sensible. Seront-ils interpellés ? Comparaîtront ils ? Les enquêteurs ont-ils les moyens de démanteler le réseau ?C'est une affaire qui cristallise les attentions depuis plusieurs jours mais qui durerait depuis quelques années. Entamée sous l'ère du président déchu, cette saga méconnue voit un nouveau chapitre s'ouvrir avec la découverte de la supercherie par les agents affectés à la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).S'interrogeant sur l'augmentation anormale du nombre d'abonnés SEEG sans corrélation avec une hausse de revenus, ils ont découvert un vaste réseau de fraude. Si celle-ci ne concerne que les compteurs d'électricité Edan, elle est d'une telle ampleur qu'elle touche l'ensemble du réseau de la SEEG, sur l'ensemble du territoire national. (Source : alibreville.com)