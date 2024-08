Afrique du Nord: La décision du président de la République d'approvisionner le Liban en fioul largement saluée

Alger — Des personnalités politiques et économiques libanaises ont salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'approvisionner le Liban "immédiatement" en quantités de fioul afin de faire fonctionner les centrales électriques, affirmant que cette décision vient exprimer la solidité et la profondeur des relations fraternelles et historiques liant les deux pays frères et leurs peuples.

Le ministre libanais de l'Industrie, Georges Bouchikian, a salué "la décision noble, sincère et généreuse de l'Etat algérien frère, Président, Gouvernement et peuple, prise en faveur du Liban, qui a été communiquée au Premier ministre libanais, M. Najib Mikati, par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, en vue d'approvisionner le Liban immédiatement en quantités de fioul pour l'aider à dépasser cette conjoncture difficile".

De son côté, le ministre libanais de l'Energie et des Ressources hydrauliques, Walid Fayad, a salué l'initiative de l'Algérie d'envoyer immédiatement du fioul à son pays, pour rétablir le courant électrique à l'arrêt.

"L'Algérie a toujours été aux côtés du Liban et n'a ménagé aucun effort pour lui venir en aide pendant ses crises", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le membre de l'instance du mouvement "Amal", M. Qablan Qablan, a écrit sur X (ex-Twitter): "Merci et Mille mercis à l'Algérie, qui tend toujours sa main pour aider le Liban à sortir de la crise. Merci au Président Abdelmadjid Tebboune, au Gouvernement et au peuple algérien frère qui privilégient la fraternité aux intérêts".

Le président du Conseil d'affaires algéro-libanais, Wissam Aris a adressé, dans un communiqué, "ses remerciements à l'Etat algérien frère, président, gouvernement et peuple, pour la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'approvisionner le Liban en fioul face à la crise d'électricité".

Pour lui, "ce geste témoigne de l'affection profonde que l'Algérie porte au Liban et de son engagement envers nous. Ce n'est pas surprenant, car l'Algérie a toujours été à nos côtés et nous a soutenus dans nos différentes causes".

Et d'ajouter: "De notre côté, nous restons fidèles à cet engagement et nous n'oublierons pas ce geste. Nous continuerons à travailler pour établir de meilleures relations économiques entre les deux pays".

Le président des organisations économiques et président du rassemblement "Tous pour Beyrouth", l'ancien ministre Mohamad Choucair, a exprimé, dans un message publié sur la plateforme X, sa profonde gratitude envers "l'Algérie, pays frère, et son Président M. Abdelmadjid Tebboune" pour avoir instruit le gouvernement algérien d'approvisionner immédiatement le Liban en fioul pour l'aider à surmonter la crise actuelle dans le secteur de l'électricité.

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, avait eu, dimanche, un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais, M. Najib Mikati, lors duquel il l'a informé de la décision du président de la République d'approvisionner le Liban "immédiatement" en quantités de fioul afin de faire fonctionner les centrales électriques.

Samedi, la société "Electricité du Liban (EDL) avait annoncé que ses centrales électriques ont épuisé leurs réserves en fioul, entrainant un arrêt total de la production d'électricité, jusqu'à ce que de nouvelles fournitures soient disponibles.