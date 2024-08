Namibie: Le gouvernement a décidé de changer sa politique de visa

À partir d'avril, l'année prochaine, les citoyens d'une trentaine d'États qui n'avaient pas besoin de visa pour venir visiter la Namibie, sur le court terme, devront désormais en obtenir un à leur arrivée. La raison : le manque de réciprocité, alors qu'il est beaucoup plus compliqué et coûteux pour les Namibiens d'obtenir des visas pour voyager dans les pays concernés. Mais cette décision fait débat au sein du secteur du tourisme.

Parmi les pays concernés se trouvent l'Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni, des États européens qui pèsent dans le secteur du tourisme namibien.

C'est pourquoi Eben de Klerk, du think-tank local « Economy Policy Research Association » (EPRA), souligne les conséquences que la décision pourrait avoir, selon lui, sur l'économie.

Plus on introduit des frictions au sein du système, plus on a de chance de voir une réduction des flux. Et le tourisme joue un rôle important dans l'économie namibienne : il représente environ 7% de notre PIB et près de 8% de l'emploi total du pays.