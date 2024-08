Tunisie: «Les Nuits du musée de Sousse », au Musée Archéologique de Sousse, du 22 au 27 août 2024 - Six soirées mémorables en vue

La 12e édition des «Nuits du musée de Sousse» promet une semaine d'enchantement musical du 22 au 27 août 2024. Ce festival estival, niché dans l'écrin historique du Musée archéologique de Sousse, offre un bouquet enivrant de six soirées aux saveurs musicales variées.

Le coup d'envoi sera donné par Mohamed Ali Kammoun, virtuose du piano, qui revisite le répertoire arabe classique des années 50-60 dans son «Tango arabe». Une ouverture qui s'annonce aussi élégante que nostalgique. Pour clôturer en beauté, Najet Attia, icône de la chanson tunisienne des années 80, fera vibrer les pierres antiques avec «Sayidati».

Sous la baguette du maestro Youssef Belhani, ce spectacle rend hommage à la femme et à la patrie, s'inspirant des vers du regretté poète Mohamed Ghozzi. Ce retour sur scène, après une décennie d'absence, promet d'être un moment fort du festival. Entre ces deux piliers, le programme s'annonce riche et varié. Outail Maaoui dévoilera en exclusivité «Atlas Shadows», une fusion audacieuse entre traditions tunisiennes et modernité, accompagné par la voix envoûtante de Raouda Ben Abdallah. Ce voyage musical nous transportera au coeur des montagnes de l'Atlas, mêlant mystique et culture.

Les amateurs de jazz ne seront pas en reste avec le «Musk Quartet». d'Omar El Ouaer. Ce quartet inédit, où la voix de Nessrine Jabeur se mêle aux rythmes d'Ayman Boujlida et aux lignes de basse de Hamza Zeramdini, promet une exploration sonore entre jazz, improvisation et mélodies tunisiennes.

L'Orchestre symphonique de Sousse, dirigé par le maestro Naceur El Afrit, apportera une touche de classicisme à l'événement.

Et pour les nostalgiques de la chanson française, Kamel Sallam, accompagné de Lilia Ben Cheikha et Mayssoune Fatnassi, rendra un vibrant hommage à Charles Aznavour dans «Je vous parle d'un temps». Cette manifestation, fruit de la collaboration entre la Délégation régionale aux affaires culturelles de Sousse et l'Agence pour la relance du patrimoine et le développement culturel, vise à insuffler une nouvelle dynamique culturelle dans la Médina de Sousse, joyau inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1988.

Les «Nuits du musée de Sousse» s'annoncent comme un rendez-vous incontournable de l'été 2024, mêlant habilement patrimoine et création contemporaine, tradition et modernité, dans un cadre historique unique.

Le programme

Jeudi 22 août : Concert « Le Tango arabe » du pianiste et compositeur Mohamed Ali Kammoun

Vendredi 23 août : Concert de l'Orchestre symphonique de Sousse

Samedi 24 août : Première de la création «Atlas Shadows» du violoniste Outail Maaoui

Dimanche 25 août : «Musk Quartet» de Omar El Ouaer

Lundi 26 août : Concert Charles Aznavour «Je vous parle d'un temps » du chanteur et pianiste Kamel Sallam

Mardi 27 août : Concert «Sayidati» de Najet Attia