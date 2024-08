Ile Maurice: Sous la couronne, une tête bien faite

Dans le monde scintillant des concours de beauté, où l'élégance et la grâce sont à l'honneur, se cachent souvent des histoires de résilience, de passion et de dévouement. Vishakha Tania René, couronnée Miss Universe Mauritius 2024, incarne toutes ces qualités. À 27 ans, cette habitante de Quatre-Bornes est bien plus qu'une simple tête couronnée.

Elle est une femme de conviction, prête à représenter son pays sur la scène mondiale avec dignité et fierté. Mais qui est-elle et comment en est-elle arrivée là ?

L'histoire de Tania dans le monde des concours de beauté commence en 2019, alors qu'elle est encore étudiante. Poussée par des amis qui voient en elle un potentiel certain, elle décide de participer à son premier concours. Cette expérience fut pour elle une véritable révélation. «Dès mon premier concours, j'ai compris que les concours de beauté ne se résument pas seulement à l'apparence physique. Ils offrent une plateforme aux femmes pour exprimer leurs idées, leurs passions et pour défendre des causes qui leur tiennent à coeur. Depuis ce jour, mon objectif était clair, participer à Miss Universe Mauritius et, un jour, porter fièrement l'écharpe de mon pays sur la scène mondiale», confie Tania.

Équilibre entre carrière et passion

Mais Tania ne se limite pas à sa carrière de mannequin. Titulaire d'un diplôme en médias, communications et journalisme, elle travaille comme chef de projet et se prépare à entamer un Mastère en gestion de projets. Cette détermination est le moteur de sa préparation intense pour le concours. Avec le soutien de l'organisation Crowns of Mauritius, dirigée par Vandana Jeetah, Tania a suivi une formation rigoureuse en port de tête, démarche, communication et développement personnel. «L'organisation m'a fourni les outils nécessaires pour réussir, mais j'ai également investi beaucoup de temps et d'efforts personnels. Je me suis concentrée sur ma performance scénique, l'amélioration de mes compétences en communication et l'élargissement de mes connaissances sur des sujets variés», précise-t-elle.

Le couronnement de Tania à Miss Universe Mauritius 2024 est l'aboutissement d'années de travail acharné. Elle se souvient avec émotion du moment où son nom a été annoncé. «C'était un mélange d'émotions indescriptibles. J'ai ressenti un immense soulagement et une profonde gratitude envers tous ceux qui m'ont soutenue tout au long de ce parcours. En entendant mon nom, je me suis effondrée, submergée par l'émotion et la réalisation que mon rêve était enfin devenu réalité.» Mais Tania sait que ce couronnement n'est pas la fin de son parcours mais marque plutôt le début d'une nouvelle aventure.

Une aventure qui l'amènera sur la scène de Miss Universe à Mexico, où elle représentera Maurice avec une humilité et une détermination inébranlables.

Plaidoyer pour l'environnement

Tania a désormais une plateforme pour défendre les causes chères à son coeur où la lutte contre le changement climatique occupe une place centrale. Consciente des graves menaces que le réchauffement climatique fait peser sur la planète, elle est déterminée à utiliser sa visibilité pour sensibiliser le public et inciter à l'action. Elle souhaite être un acteur du changement et envisage de lancer des campagnes de sensibilisation locales et internationales pour mobiliser les communautés autour des enjeux environnementaux.

Avec le concours de Miss Universe à Mexico en ligne de mire, Tania se prépare intensivement, tant sur le plan physique que mental. Elle suit un programme d'entraînement rigoureux, non seulement pour être en pleine forme, mais aussi pour se sentir bien dans son corps. Sur le plan mental, Tania se concentre sur la positivité avec le soutien de ses proches. «Je m'entoure de personnes qui m'encouragent et m'apportent une énergie positive. C'est essentiel pour garder un état d'esprit fort et équilibré.» Elle sait que la compétition sera intense, mais elle se dit prête à relever le défi, forte du soutien de ses proches et du peuple mauricien.

Représenter la culture mauricienne avec fierté

L'une des missions les plus importantes pour Tania sera de représenter et promouvoir la riche culture et le patrimoine de son île. «Maurice est une petite île, mais elle possède une diversité culturelle incroyablement riche. Je suis impatiente de partager notre patrimoine, notre hospitalité et notre cuisine avec le monde entier», déclare-telle avec fierté. Tania aspire à être un modèle pour les jeunes Mauriciennes. Elle souhaite leur montrer que, peu importe d'où elles viennent, elles peuvent réaliser leurs rêves avec détermination et foi en elles-mêmes.

«Mon parcours n'a pas toujours été facile, mais je suis ici aujourd'hui parce que j'ai cru en moi et j'ai travaillé dur pour atteindre mes objectifs. C'est le message que je veux transmettre à toutes les jeunes femmes : croyez en vos rêves et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver.» Ce message d'inspiration est profondément ancré dans les valeurs que Tania dit avoir hérité de sa mère, sa plus grande source d'inspiration.

Un avenir plein de promesses

Après le concours de Miss Universe, Tania a de grandes aspirations. Elle souhaite continuer à être une force positive et à contribuer de manière significative à la société. Elle est également passionnée de culture japonaise, qu'elle explore en apprenant la langue et en découvrant les subtilités des mangas et animés. «J'aime aussi la vidéographie et la danse, des activités qui me permettent d'exprimer ma créativité», partage-t-elle. Si Tania devait résumer son règne en un mot, ce serait «dévotion». Depuis le premier jour, elle s'est consacré corps et âme à son rêve de devenir Miss Universe Mauritius et elle est déterminée à continuer sur cette voie jusqu'à la fin.