Ile Maurice: Roy, «akter» malgré lui !

On ne vous parle pas de l'acteur Rahul Roy mais bien d'Alvinio Roy. Sa chute, qui n'a rien à envier d'une scène burlesque tiré d'un film de Bollywood, a fait grand bruit, provoquant une vague de réactions aussi bien sur les réseaux sociaux à Maurice qu'au niveau international.

L'incident, survenu lors de la course de samedi, dans la deuxième épreuve, a sus- cité critiques et moqueries, notamment à cause de la manière dont il est tombé, jugée trop «grossière» et «ostentatoire» par de nombreux observateurs. Dès sa chute, les spéculations allaient bon train quant à la possibilité d'une chute délibérée, ce qui est particulièrement préoccupant en raison des risques. Pour plusieurs turfistes, du moins au tout départ, une décision délibérée était dure à croire vu les implications sur la carrière et surtout sur l'intégrité physique d'un jockey. «So lasel bizin inn deplase», croyaient encore les plus sceptiques.

Il faut dire que Roy a eu de la chance dans la mesure où les chevaux de derrière ne s'amenaient pas vu que trois d'entre eux étaient tombés plus tôt durant la course. Sur les réseaux sociaux, les mèmes se sont multipliés, soulignant l'humour mordant des Mauriciens face à la situation. Toutefois, le ton n'est pas uniquement humoristique. Pour beaucoup, si la chute était intentionnelle, elle représenterait une trahison des règles et un danger pour le sport hippique mauricien.

%

Et si la monte de certains samedi peut être considérée plus préjudiciable aux parieurs, comme celle de Joorawon sur le favori In With A Chance, celle de Roy a été «trop au clair». «Cette chute, si elle est délibérée, est trop grossière et ostentatoire», dira un ancien commissaire du MTC. Un turfiste dira qu'il n'est pas «étonnant que Roy paye pour les errements du passé, d'autant que les yeux du monde sont braqués sur le Champ-de-Mars». En effet, les médias étrangers, comme Racenet et The Sun, ont largement couvert l'événement, amplifiant l'impact de la chute au niveau international.

La presse étrangère a mis en avant la nature étrange de la chute et la demande croissante de punir Roy sévèrement, jusqu'à même un bannissement à vie. L'affaire reste ouverte et, pour l'instant, Alvinio Roy est considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Son entourage affirme qu'il pourrait avoir des explications qui pourraient le disculper. Toutefois, la pression populaire et médiatique continue de croître, et la décision finale des commissaires sera scrutée de près. Le résultat de l'enquête pourrait non seulement déterminer l'avenir de Roy dans le sport, mais aussi influencer la perception générale des courses à Maurice.

Innocent jusqu'à preuve du contraire certes, mais à première vue, la chute semble bien douteuse. Deux anciens stipes ont été sollicités pour statuer. «Il est important de visionner les images de la caméra des 1 800 m. Vérifiez si la botte se soulève, ce qui signifierait qu'elle ne s'est pas détachée de l'étrier. Si c'est le cas, alors il l'a fait exprès», a souligné Alain Rousset. Ian Paterson, ancien chief stipe, aujourd'hui en poste à Chypre, ne souhaite pas en dire trop avant les commissaires locaux. Il avoue : «Après que le jockey a regardé vers l'extérieur, cela semble, au minimum, une conduite incompétente», mais reconnaît que cette chute est «bizarre».

Les commissaires de la Horse Racing Division (HRD) ont réagi rapidement en convoquant Roy pour une enquête. La lettre de convocation a été envoyée lundi et l'enquête fixée pour mercredi dernier à 10 h 30. Une affaire traitée en priorité par la HRD, qui n'a, jusqu'ici, jamais été aussi prompte à tenir une enquête aussi grave, soit quatre jours après l'incident. Cependant, la procédure a été retardée en raison de la blessure du jockey, entraînant un report de l'audience au 21 août à 10 h 30. Ce retard, surtout si Roy prouve une nouvelle fois qu'il ne pourra se rendre à l'enquête, pourrait ajouter à la