Ile Maurice: Goethe sans forcer son talent

Le coursier de Vimal Damry qui effectuait sa course de rentrée 2024 en ce dimanche 18 août a fait la leçon à ses adversaires en remportant une belle victoire dans le Sprinters Cup.

Le moins que l'on puisse dire c'est que Goethe s'est imposé à la manière des forts. Au départ, il a pris un très bon départ mais Dinesh Sooful l'a repris pour le placer dans le dos du grandissime favori, Gallic Chief. A l'avant, le favori imprimait un bon rythme à la course et semblait avoir les choses bien en main mais ce fût de courte durée.

Au 400 mètres, Goethe fondit sur le meneur qu'il accrocha sérieusement. Gallic Chief tenta de faire de la résistance mais dans la ligne droite, Goethe prit facilement la tête pour vaincre. Pour une belle victoire c'en était une pour l'écurie Ramdin. Goethe reprend les choses là où ils les avaient laissé, lui qui avait remporté trois succès consécutifs en 2023.

Cet établissement a aussi brillé par l'entremise de Taking Silk toujours piloté par Dinesh Sooful dans la quatrième épreuve.

L'écurie Nawaz Rawat a également été de la fête cet après-midi en faisant triompher Christmas Ice Cream qui en était à sa première tentative sur 1850 mètres. Arrivé chez nous en tant qu'inédit, ce coursier a progressé graduellement sous la houlette de Nawaz Rawat pour remporter sa première victoire. La première course a vu la tonitruante réussite de Honokalani. Ce coursier entraîné par Zaki est parti devant avant de laisser sur place ses adversaires. Le vainqueur de la deuxième épreuve, Crooner a également gagné dans le même style. En l'absence de front-runners dans la course, il a pris la position tête et corde avant de filer vers la ligne d'arrivée.

Alors qu'on s'attendait à une victoire de l'écurie Zaki avec Royal Virtue dans la cinquième course, c'est l'autre représentant de cette écurie à savoir Sylvan Theatre (Joorawon) qui est venu s'imposer en attentiste. Délaissé à la cote de 4/1, Sylvan Theatre a remporté un deuxième succès en l'espace de huit jours. Les deux dernières courses de cette journée dominicale ont été remportées par l'écurie Vicky Ruhee et le jockey Segéon. Captain Cola et United Prince n'ont pas laissé tomber leurs nombreux partisans.