Afrique Australe: 45ème Sommet de la SADC - Andry Rajoelina donne rendez-vous aux membres à Antananarivo en 2025

Le compte à rebours a commencé pour Madagascar qui accueillera le prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté de Développement d'Afrique Australe l'année prochaine.

Engagement solennel

Le rideau est tombé avant-hier à Harare sur le 44ème Sommet de la SADC qui a vu la participation de 16 chefs d'État membres. L'occasion pour le président Andry Rajoelina de faire remarquer qu'« en 2025, pour la première fois depuis notre adhésion à notre communauté, c'est avec fierté et reconnaissance que Madagascar assurera la présidence de la SADC ». Il a tenu à remercier les chefs d'État et/ou de gouvernement des États membres pour cette « marque de confiance », tout en faisant l'engagement solennel de « mettre tout en oeuvre pour que l'unité, la paix et la solidarité continuent de régner au sein de notre région et des États membres ».

Paix et sécurité

Il a tout particulièrement remercié le président en exercice du Sommet de la SADC et non moins président du Zimbabwe « pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dans cette belle ville de Harare ». Et de souhaiter « un mandat rempli de succès » à ce dernier, en lui assurant son continu tout au long de l'année. Il n'a pas non plus omis de remercier le président sortant de la SADC et président de l'Angola, Joao Lourenco « pour le travail remarquable effectué au cours de son mandat, toujours dans l'objectif de faire régner la paix et la sécurité dans notre région ». Remerciements également au président sortant de l'Organe de la SADC sur la coopération en matière de défense et de sécurité et félicitations à son successeur.

Protocole d'accord

Il, c'est évidemment le président entrant de la SADC en 2025 qui compte aussi sur « le soutien continu » des dirigeants des États membres pour concrétiser la vision commune d'une région unie et prospère. Dans cet esprit, Andry Rajoelina « salue particulièrement la signature du protocole d'accord entre la SADC et la BADEA qui marque une étape supplémentaire dans la mise en oeuvre du Plan Indicatif stratégique de développement régional et la réalisation de notre vision SADC 2050 ».

Vision partagée

En sa qualité de président entrant en 2025, il est convaincu que c'est par « une vision partagée que nous pourrons transformer ces défis en opportunités en vue d'un développement durable et inclusif. Qu'il s'agisse de promouvoir la paix, la sécurité, de stimuler la croissance économique et l'industrialisation ou de répondre aux enjeux climatiques ». Dans cette optique, Andry Rajoelina s'engage « à oeuvrer avec détermination, et en étroite collaboration » avec tous ses homologues de la SADC. « Ensemble, nous parviendrons à faire de la SADC, une région plus intégrée, plus résiliente. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir plus prospère pour notre région ». Et donner rendez-vous à Antananarivo en 2025.