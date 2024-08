Madagascar: Judo - Championnat d'Afrique juniors - Laura Rasoanaivo, sacrée pour la troisième fois consécutive

La judokate malgache est montée sur la plus haute marche du podium au sommet continental juniors à Yaoundé.

Une médaille de plus. Après 2022 et 2023, Laura Rasoanaivo est de nouveau sacrée championne d'Afrique juniors. Engagée chez les moins de 70kg, la judokate malgache a pris le dessus sur la Marocaine, Nassma Essatouri en finale. En demi-finale, l'olympienne a éliminé l'Egyptienne, Farida Magdy. En trois ans, elle confirme sa suprématie dans cette catégorie. Requinquée par sa participation aux Jeux Olympiques de Paris, Laura n'a pas tremblé pour conserver son bien.

Laura a remporté l'unique médaille malgache à ces joutes continentales qui ont pris fin, samedi, à Yaoundé, Cameroun. « Chaque compétition est utile et chaque victoire contribue à la progression. Si les défaites servent de leçons, les titres récompensent le travail. Le long cheminement et le rude parcours vers la performance dans le haut niveau en Judo demandent une abnégation hors du commun surtout dans un pays comme le nôtre. En tout cas, je suis fier et honoré d'avoir fait partie de cette aventure et de ce projet ambitieux », a déclaré Mamy Randriamasinoro, coach de Laura et directeur technique national au sein de la fédération malgache de judo.

Comme palmarès, Laura a 3 titres de Championne d'Afrique juniors, un titre de championne d'Afrique seniors 2023, une médaille de bronze au Championnat d'Afrique séniors 2024, une médaille d'Or aux Jeux de la Francophonie 2023, une médaille d'or aux Jeux Africains 2024 et des médailles d'or en Open d'Afrique Seniors et Coupe Juniors. Deux autres judokas ont pris part aux Championnats d'Afrique cadets et juniors.

Dans la catégorie des moins de 52kg, Camille Andrianjafitsalama finit cinquième chez les cadettes et septième chez les juniors. En moins de 48kg chez les juniors, Maylis Andrianjafitsalama termine cinquième. Au classement général, Madagascar occupe la cinquième place avec une médaille d'or. La compétition a été dominée par la Tunisie (cinq médailles d'or), l'Egypte (quatre médailles d'or) et le Maroc (une médaille d'or).