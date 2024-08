Madagascar: Sites de vacances - Les vacanciers, peu soucieux du respect de la propreté des plages

En fin de journée, l'état des plages dans les plus grandes destinations de vacances laisse deviner le nombre de vacanciers qui ont foulé le sable, si l'on en juge par les détritus en tous genres abandonnés sur la plage.

Couches sales, emballages de chips et de biscuits, mégots de cigarettes, bouteilles et gobelets en plastique, canettes vides, bouées usagées, coques de crustacés et autres restes de nourritures, abandonnés à même le sable, sont autant de déchets laissés sur certaines plages par les visiteurs. Ce, en dépit de l'existence de poubelles placées à plusieurs endroits de la plage. De quoi dégrader rapidement l'état des plages, dont certaines n'étaient pas des exemples de propreté.

A la Petite plage et au Grand Pavois de Mahajanga, les plages sont jonchées d'impuretés venant de l'environnement naturel : feuilles ou branches d'arbres séchées, coquilles, etc... L'absence de service officiel de nettoyage régulier des plages, fait que les plages gardent la majorité des impuretés qui y sont jetées.

La situation n'est pas sans causer du tort aux locaux qui exercent des activités saisonnières le temps des vacances : location de parasols sur la plage, vente de nourritures et de boissons fraîches aux baigneurs à la plage, et d'autres activités de détente. Ce sont ainsi les locaux qui se chargent du nettoyage des plages en fin de journée, ou au lever du soleil le lendemain, afin de ne pas faire fuir les vacanciers. Tel est le cas au Grand Pavois de Mahajanga et à Antsanitia, où les habitants locaux ramassent tous les matins les déchets les plus voyants avant de pouvoir préparer les tables et parasols qu'ils louent aux vacanciers.

Impact environnemental

La situation a également de sérieux impacts sur l'environnement. En effet, les déchets sont emportés par la mer durant la nuit, à marée haute. Les déchets en plastique et autres matériaux non biodégradables sont les plus dangereux car sont emportés au large, menaçant les animaux marins et dégradant les fonds marins avec ce que cela implique comme conséquences sur les récifs coralliens et l'ensemble de l'écosystème marin.

Face au comportement peu soucieux du respect de la propreté des plages, certains vacanciers essaient de sensibiliser leurs pairs, non sans mal. « Il est parfois difficile de dire à son voisin de ramasser ses déchets sans se faire insulter ou recevoir quelques réflexions. Et pourtant, aucun visiteur des plages n'apprécie la vue d'une plage jonchée de détritus », se désole un membre d'une petite famille de vacanciers.

Ce « mauvais traitement » infligé aux plages des grandes destinations vacances durera encore quelques semaines. En effet, les professionnels de l'hébergement et de la restauration à prix abordable font un carton plein actuellement. Il en est de même pour les transporteurs aussi bien les taxis-brousse que les loueurs de véhicules et ce, en dépit de l'état de dégradation des routes nationales menant vers ces destinations, notamment les RN 4, RN 2 et RN7.