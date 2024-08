Madagascar: FJKM - Les 56 ans célébrés à Mahajanga

L'Eglise protestante réformée de Madagascar vient de clôturer la célébration de ces cinquante-six années d'existence.

La ville de Mahajanga a été choisie pour accueillir un triple événement marquant pour l'Eglise Protestante Réformée de Madagascar communément appelée FJKM ou Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Si le premier événement se réfère à la quatrième édition de la conférence et rencontre des pasteurs et leurs épouses qui s'est tenue du 14 au 18 août, les deux autres correspondent à l'inauguration de l'Université ONIFRA ainsi qu'à la célébration du cinquante-sixième année de l'Eglise.

Cette dernière a été organisée au complexe sportif de la ville des fleurs. Des milliers de chrétiens venus des quatre coins de l'île ainsi que des membres du diaspora ont assisté à la messe officiée hier et précédée d'une procession des pasteurs et leurs épouses ainsi que des fidèles à travers la ville. Des fidèles unis dans la foi au Christ qui n'ont pas caché leur joie et leur fierté d'appartenir dans la grande famille FJKM.

A travers le temps

» Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur » 1 Corinthiens 15:58. Le message principal de la célébration de cette année et qui a été vigoureusement transmis aux fidèles durant la messe d'hier. Il conviendrait de noter que l'Eglise protestante réformée comptabilise plus de cinq millions de membres actuellement. Une vingtaine de milliers de ces fidèles ont été à Mahajanga pour la célébration des cinquante-six années d'existence de l'Eglise.

Et comme les périodes de festivité et de célébration des jubilés sont toujours une opportunité de rappeler l'histoire, la FJKM a été constituée en 1968 par trois églises protestantes de la partie Nord du pays. A savoir : » l'Église évangélique issue de l'oeuvre de la Société des Missions Évangéliques de Paris (la SMEP), l'Église du Christ née de l'action de la Mission de Londres, et l'Église des Amis (quakers) dont l'origine remonte à la coopération de la Société des Amis avec la Mission de Londres dans le domaine social ». Les cinquante-six années d'union dans le Christ de ces trois églises ont été célébrées et marquées par les fidèles