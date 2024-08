Madagascar: Atsimo Andrefana - Des points d'eau contaminés par des bactéries

Les résultats d'un inventaire réalisé par l'ONG Sahy avec l'Unicef entre les mois d'avril et juillet dans la région Atsimo Andrefana montrent que certains points sont contaminés par des bactéries provenant de matières fécales.

LA potabilité de l'eau dans quatre districts de la région Atsimo Andrefana reste faible. «Environ 63 % des points d'eau sont contaminés par des bactéries issues de matières fécales», selon les résultats d'un état des lieux réalisé entre les mois d'avril et juillet 2024 par l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) Sahy en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) dans le cadre du projet Mionjo.

Cet inventaire publié la semaine dernière met aussi en avant que seuls 47,5 % des points d'eau sont fonctionnels à Betioky Atsimo, Ankazoabo, Beroroha et Ampanihy Ouest. Tout en enregistrant quatre cent quarante-six forages inventoriés pour le district d'Ampanihy Ouest, deux cent vingt-six pour Betioky Atsimo, seulement quatre pour Ankazoabo et un seul forage pour Beroroha.

Outre la potabilité de l'eau, les résultats montrent qu'il y a une grande iniquité en matière d'accès à l'eau potable. En effet, ce sont les infrastructures en eau existantes dans de nombreuses institutions, dont des écoles, des centres de santé et bien d'autres, qui ont été inventoriées durant les études.

Ces actions ont permis d'enregistrer les modes de gestion en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans ces districts. Mais également, c'était une occasion pour les initiateurs de tester la potabilité ainsi que la qualité de l'eau existante dans ces lieux. Comme résultat, l'inventaire a montré que 63 % des points d'eau ont été contaminés par des bactéries fécales. Pourtant, les médecins affirment que de telles contaminations nuisent à la santé en provoquant des maladies telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde ou encore la poliomyélite.

Toutefois, le projet Mionjo, initié par le gouvernement à travers le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et financé par la Banque mondiale, vise à mettre en place des moyens de subsistance résilients dans le Sud de Madagascar. Un projet réalisé en réponse à la sécheresse persistante qui touche cette partie du pays. Ainsi, cet inventaire est nécessaire pour décider des actions à prendre afin de réhabiliter et optimiser les points d'eau existants pour permettre un meilleur accès à l'eau potable.

Des inventaires similaires sur la situation en eau, assainissement et hygiène sont aussi prévus dans les districts d'Amboasary, Taolagnaro et Betroka pour la région Anosy et dans les districts d'Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Antanimora et Bekily pour la région Androy.