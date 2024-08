Afrique: Coupe de la CAF - Quatre renforts chez Elgeco Plus

Délégation réduite. La délégation de l'équipe vainqueur de la Coupe de Madagascar, Elgeco Plus, s'est envolée pour l'Angola samedi. En escale, l'équipe a passé la nuit en terre sud-africaine, avant de reprendre l'avion hier, à destination de Luanda, capitale ougandaise. Dix-huit joueurs font le déplacement dont quatre renforts.

Le club sextuple détenteur de la Coupe nationale (2013, 2014, 2017, 2022, 2023, 2024) y sera renforcé par le milieu offensif du CFFA, Lalaina, et le latéral droit, Rado, ainsi que le défenseur central du Fosa Juniors FC, Andry Max, et son attaquant Eliot. Faute de terrain homologué par la Confédération africaine de football (CAF) à Madagascar, Elgeco Plus jouera ses matchs aller et retour du premier tour de la Coupe de la CAF en Angola. Les deux matchs se dérouleront au stade Luanda-Estadio 11 de Novembro.

Le club vainqueur de la Coupe de Madagascar disputera sa sixième coupe de la CAF contre un club angolais, Desportivo Progresso do Sambukila da Lunda Sul, au tour inaugural. Espacés de quatre jours, le match aller se tiendra le mercredi 21 aout, et celui retour est prévu le dimanche 25 aout. «Nous avons renforcé ces dernières semaines le schéma tactique et avons consacré dernièrement à l'entretien», confie le coach, Andry Hildercoeur Henintsoanarivo, juste avant le départ de la délégation.