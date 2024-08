Afrique: CAN 2025 - Quatre nouvelles recrues chez les Barea

Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a présenté hier, depuis la France, dans une vidéo les trente-deux présélectionnés en vue des deux premières journées des éliminatoires.

Liste officielle

Le sélectionneur, Romuald Rakotondrabe, a dévoilé samedi une liste de trente-deux joueurs dont six remplaçants, dans une vidéo sur la page Facebook de la Fédération Malgache de Football. Comme il l'a déjà annoncé, le coach Roro est en mission en France depuis une semaine pour finaliser les négociations avec les clubs des expatriés en Europe.

Le technicien et ses protégés n'auront plus que deux semaines pour préparer les deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc. Ces deux matchs auront lieu en Tunisie. Les Barea joueront contre les Aigles de Carthage sur sa pelouse, le 5 septembre. Le deuxième contre les Coelacanthes des Comores, se déroulera dans le même stade, le 9 septembre.

Sur les trente-deux sollicités, vingt-sept sont des expatriés et cinq locaux. Parmi les expatriés, quatre sont nouveaux et quatre n'ont pas encore officialisé leur club respectif. À la recherche de buteurs, le sélectionneur a fait appel à deux attaquants, à savoir celui de l'US Orléans, club D3 en France, Ryan Ponti, âgé de 26 ans et mesurant 1,85m, ainsi que l'ailier gauche de 24 ans du Raal La Louvrière, club D2 en Belgique, Nicolas Fontaine. Son club évolue en Challenger Pro League.

Confidentialité

Dans le compartiment du milieu, le coach a sollicité le milieu offensif de 1,80m N'Zi Johan du Lokomotiv Plovdiv en Bulgarie, âgé de 29 ans. Il peut assurer aussi le poste de milieu central et d'ailier gauche. Et pour anticiper un cas de blessure en ce début de saison, le sélectionneur a intégré dans la liste d'attente un quatrième gardien de but, Geordan Dupire, 30 ans et mesurant 1,93m, qui joue au club luxembourgeois Swift Hesperange.

Les quatre joueurs sans club sont notamment les deux portiers, Teva Gardies et Sonny Laiton, déjà dans la sélection, lors des précédentes journées des éliminatoires à la Coupe du monde. «Le défenseur Sandro Denis s'entraine, depuis quelque temps, avec son nouveau club et est en train de finaliser son contrat, mais rien n'est officialisé. Le milieu Ibrahim Amada qui évoluait au club thaïlandais Ratchaburi, est en attente d'une signature de contrat», souligne le coach Rôrô.

«Confidentialité du contrat oblige et pour protéger les joueurs, nous n'allons pas pour l'heure dévoiler leur club. Ainsi, il faut patienter un peu», précise-t-il. Le joueur de Saint Gilloise en Belgique, Loïc Lapoussin n'a pas encore, de son côté, choisi le club ou il va évoluer pour cette nouvelle saison. Il a été sollicité par des clubs en Allemagne, mais aussi par trois clubs en Ligue 1. «Clément Couturier n'est pas libéré par son club en ce début du championnat», ajoute le sélectionneur qui devrait être de retour au pays ce mardi. «Le regroupement débutera le 2 septembre, trois jours avant le premier match, car certains éléments joueront encore le 1er septembre», précise le coach Rôrô.