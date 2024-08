Madagascar: Débats - Johary Ravoajanahary, de retour sur Facebook

Figure connue et appréciée de la télévision nationale pendant des années, Johary Ravoajanahary est de retour, non plus sur le petit écran mais sur Facebook, notamment sur la page d'information Vaovao 24-7 par une émission d'interview dénommée «Solanga.»

Ayant débuté depuis quelques semaines une chronique sur cette page Facebook, Johary Ravoajanahary retrouve ce qu'il aime le plus, une émission d'interview dénommée «Solanga» qu'il a inaugurée vendredi soir en recevant le député Gascar Fenosoa. Il a interrogé le député sur son éventuelle candidature à la mairie de Tana, celui-ci ayant esquivé une question qu'il devait répondre par un oui ou un non.

À propos de ce choix d'être présent sur Facebook au détriment du petit écran -même si les sollicitations ne manquent pas- l'ancien directeur général de l'ORTM et animateur de l'émission Tolotra sy Tinady sur la TVM explique « ce contact direct et instantané avec les gens sur Facebook est fascinant. Même si parfois l'on est aussi confronté en live à leurs réactions pas forcément positives. C'est vraiment nouveau. »

Chaque vendredi à 20 heures, Solanga, cette nouvelle émission de 26 minutes donne rendez-vous aux followers parce que sur Facebook, les téléspectateurs d'antan sont bien des followers. La page sur laquelle Johary Ravoajanahary retrouve sa passion compte d'ailleurs presque quatre cent mille followers et propose un fil continu d'informations nationales et internationales.

%

Johary Ravoajanahary précise « notre page Facebook va évoluer vers une vraie agrégation d'informations, en cherchant à mettre à profit l'instantané qu'offre Facebook pour partager les nouvelles à la fois en malgache et en français ». La page Vaovao 24-7 vise aussi des consommateurs d'information plus éduqués en étant bilingue et l'offre d'information cherche à répondre aux attentes des différents segments du lectorat local, bien au-delà des buzz sensationnels sur Facebook.

La reconversion de ce professionnel de la télévision à Facebook montre clairement la montée en puissance de ce nouveau média même si Johary Ravoajanahary affirme qu'il avance à petits pas dans un média dont le développement ne fait que prendre son vrai envol. Il souhaite apporter son expérience pour parvenir à un contenu de plus en plus riche et à vocation pédagogique.

Les candidatures aux municipales qui augurent déjà des batailles électorales épiques feront certainement de l'émission de Johary Ravoajanahary sur Facebook un rendez-vous hebdomadaire incontournable.