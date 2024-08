Afrique Australe: Présidence de la SADC - Madagascar prêt à prendre le relais

Madagascar intègre officiellement la Troïka de la SADC. En tant que futur président de cette organisation régionale, Andry Rajoelina fait part de ses objectifs.

Une région en paix et prospère. Ces mots résument l'objectif et la vision commune des pays membres de la Communauté de développement des États d'Afrique australe (SADC). Selon ses mots, c'est sur cette vision commune que Andry Rajoelina, président de la République, compte asseoir son mandat à la présidence de la SADC.

Madagascar intègre officiellement la Troïka de la SADC, ce qui implique que la Grande Île, par le biais de Andry Rajoelina, sera le prochain président de l'organisation régionale. Sa mandature démarrera en août 2025. L'information a été officialisée durant le 44e Sommet de la SADC, samedi, à Harare, capitale du Zimbabwe. En conséquence, la Grande Île accueillera le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, en août 2025, également.

"Depuis notre adhésion à l'organisation régionale de la SADC en 2005, 20 ans après, en 2025, l'année prochaine, pour la première fois, c'est avec reconnaissance et fierté que Madagascar assurera la présidence de la SADC", déclare le locataire d'Iavoloha, invité à prononcer un discours durant la cérémonie de clôture du sommet de Harare. Sans détour, il a fait part de la politique qu'il compte mettre en oeuvre à la tête de l'organisation.

"En tant que président entrant du Sommet de la SADC, je mettrai tout en oeuvre pour que l'unité, la paix et la solidarité continuent de régner au sein de notre région et des États membres. Je compte sur votre soutien continu pour que nous puissions réaliser notre vision d'une région unie et prospère", indique ainsi le président de la République. Une posture tournée vers la traduction en acte des discours. "...notre sommet s'est distingué par la prise de décisions pertinentes qui répondent aux enjeux de notre région. Notre devoir est maintenant de traduire ces décisions en actions", ajoute-t-il alors.

"Promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC" est le thème du sommet de l'organisation cette année. Il est dans la continuité de celui de l'année dernière, qui table sur "le capital humain et financier, vecteur principal de l'industrialisation durable dans la région de la SADC". Des sujets qui cadrent avec le second pilier de la Politique générale de l'État (PGE), qui mise sur l'industrialisation pour transformer économiquement le pays.

Gardien de la paix

"Nous avons les ressources, les talents et la volonté nécessaires pour transformer notre région et améliorer la vie quotidienne de nos populations", soutient ainsi le locataire d'Iavoloha. Bien qu'elle soit souvent au front pour résoudre les problèmes politiques de ses membres, la SADC a pour vocation de contribuer à l'essor économique et au renforcement des liens économiques et commerciaux dans la région Afrique australe.

"Qu'il s'agisse de promouvoir la paix et la sécurité, de stimuler la croissance économique et l'industrialisation, ou de répondre aux enjeux climatiques, je m'engage à oeuvrer avec détermination et en étroite collaboration avec chacun d'entre vous", affirme ainsi Andry Rajoelina.

Il souligne la nécessité de transformer les défis qu'impliquent la vision commune des États membres de la SADC "en opportunités en vue d'un développement durable et inclusif". Néanmoins, ce sont des paramètres politiques qui ont fait pencher la balance en faveur de Madagascar pour assurer la présidence de la SADC durant la prochaine mandature.

Selon les explications en marge du sommet de Harare, "Madagascar a été sollicité pour présider la SADC en raison des alternances démocratiques qui s'y sont déroulées avec succès ces dernières années, de la stabilité politique et de la paix sociale dans le pays". Le succès de la présidentielle et des législatives dans la Grande Île a justement reçu les félicitations des seize États membres, comme le rapporte le communiqué final du sommet de Harare. En tant que président de la SADC, Andry Rajoelina devra justement s'appliquer dans les efforts de préservation de la paix et de la stabilité dans la région Afrique australe.

Ce rôle de "gardien de la paix" dans la région SADC, Madagascar l'assume dès maintenant en tant que membre de la Troïka de l'organisation. Le président sortant, celui en exercice et le président sortant de la SADC siègent au sein de cette entité. Il lui appartient de prendre les décisions urgentes en dehors des sessions ordinaires et extraordinaires de l'organisation. Elle tranche en particulier sur les menaces à la paix et à la stabilité de la région et des pays membres.

"Ensemble, je suis certain que nous parviendrons à faire de la SADC une région plus intégrée, plus résiliente. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir plus prospère pour notre région. Et c'est pour moi un plaisir de vous accueillir à Madagascar pour notre prochain sommet", déclare Andry Rajoelina en conclusion de son discours de clôture du sommet de Harare.