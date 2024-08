Madagascar: Palais des Sports - Foire aux plantes durant la Toussaint

Les dates sont maintenant fixées, la troisième édition de la « Foire aux plantes » se tiendra du 30 octobre au 2 novembre au Palais des Sports de Mahamasina.

Elle aurait dû se tenir au mois d'avril. Un report de date positif en somme, puisque les exposants et exposantes sont de plus en plus nombreux. Baholy Sarah, la fondatrice de ce seul évènement national dédié à l'art du jardinage et des plantes, s'en réjouit déjà. « My Garden, Site Permacole Andrin'ny Aina, Vonihanta Voninkazo, Bonsaï Zen, House and Garden, Mi Florist, Centre Lafémina, Mada Cactis et des dizaines d'autres répondront présents ».

Cet art de vivre loin d'être un simple passe-temps puisque « s'occuper d'une plante c'est comme s'occuper d'un enfant ». L'objectif principal reste le même, la Foire aux plantes veut favoriser la rencontre entre les professionnels, tout en démocratisant loin des clichés une pratique saine.

« Pour cette année, l'espace enfant et un espace restauration vont être introduits », ajoute-t-elle. Et de poursuivre : « Les dates entrent dans la période des vacances de la Toussaint ».