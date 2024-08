Afrique: Eliminatoires - CAN 2025 - Trois nouveaux joueurs appelés sur les 26

De nouvelles têtes feront leur rentrée au sein des Barea pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Du sang neuf. Pour les deux prochaines sorties des Barea dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, Romuald Rakotondrabe a fait un petit « remaniement » de la liste. Vingt-six joueurs et six réservistes ont été appelés par le technicien malgache dont 3 nouvelles recrues. Les attaquants Fontaine Nicolas (Raal La Louvière) et Rayan Ponti (US Orléans) et le milieu de terrain, Johan N'Zi (Lokomotiv Plovdiv) sont à leur première sélection avec les Barea A.

Des revenants feront leur come-back au sein de la sélection, entre autres, Fontaine Nicolas (Raal La Louvière), Rayan Ponti (US Orléans), Bertrand Dorian (St Denis FC) et Berajo Razafindrabearimianta. Les cadors des Barea restent exacts au rendez-vous à l'image du capitaine, Ibrahim Amada, du gardien, Nina Rakotoasimbola (Elgeco Plus), du défenseur, Thomas Fontaine (FC Sochaux) et du milieu de terrain, Rayan Raveloson (AJ Auxerre).

On note également l'absence de Marco Ilaimaharitra et de Romain Métanire. Les Barea disputeront les deux matchs à Radès, en Tunisie, contre les Aigles de Carthage le 5 septembre et les Coelacanthes des Comores le 9 septembre. Pour espérer se qualifier pour la CAN au Maroc, les protégés de Roro n'ont pas le droit à l'erreur pour marquer des points

La liste

Gardiens De But

Rakotoasimbola Zakanirina (Elceco Plus)

Teva Cardies

Sonny Laiton

Milieux

Andriamanjato Tokifandresena Rojolalaina (Saint Pauloise Fc)

Ibrahim Samuel Amada

Raveloson Rayan (Auxerre)

Johan Nzi (Lokomotiv Plovoiv)

Rakotondrajoa Andy Nantenaina (Disciples Fc)

Randriatsiferana Tokinantenaina (St Pauloise)

Défenseurs

Louis Demoleon (Enna Calcio)

Thomas Fontaine (Fc Sochaux)

Sandro Denis Tremoulet

Razafindrabearimianta Rajo Nirina ( St Denis Fc)

Randaiamanampisoa Elysee Tony (Elgeco Plus)

Rabemananjara Rado Nirina (Elgeco Plus)

Kenji Van Boto (Pau Fc)

Safidy Titouan Fortun (Dijon Fco)

Thierno Millimino (Mondorf)

ATTAQUANTS

Randrianarijaona Tendry Manovo Mataniah (Disciple Fc)

Lapoussin Loic (Union Saint Gilloise)

Ryan Ponti (Us Orleans)

Fontaine Nicolas (Raal La Louviere)

Dorian Bertrand ( St Denis)

Randrianantenaina Arnaud (El Gounah)

Hakim Abdallah (Dinamo Bucarest)