Madagascar: Mairie de Tana - Trois candidats déclarés

Antananarivo fait de nouveau l'objet de toutes les convoitises. En attendant les autres déclarations de candidature, trois prétendants ont déjà indiqué leur participation aux élections municipales du 11 décembre.

Près de quatre semaines avant l'ouverture officielle du dépôt des candidatures pour les élections communales et des conseillers communaux du 11 décembre prochain, les écuries politiques commencent à s'agiter. La déclaration de candidature de l'ancien président, Marc Ravalomanana, ce vendredi, a en effet fait des remous au sein de la majorité qui peine à trouver celui ou celle qui pourra empêcher l'avancée de l'opposition. Outre Marc Ravalomanana, Rinah Rakotomanga et Herivelona Ramanantsoa sont pour le moment les seuls à avoir annoncé leur intention de participer à cette course à la mairie de Tana.

Dans la poche

Entre l'ancien président et l'ancienne directrice de la Communication et des Relations publiques de la Présidence, la bataille a déjà commencé. C'est surtout Rinah Rakotomanga qui a ouvert les hostilités. Elle a personnellement invité le patron du parti Tiako i Madagasikara (TIM) à se mesurer à elle dans cette course. Marc Ravalomanana et les Zanak'i Dada ont préféré garder la tête froide face à cette invitation. Pour eux, selon les explications du député d'Ambatondrazaka, Fidèle Razara Pierre, « Antananarivo est déjà dans la poche de l'opposition ». En tout cas, les deux candidats ont exprimé leur volonté de travailler afin que la Ville des Mille retrouve sa « dignité ».

%

Expériences

À 8 623,45 km d'Antananarivo, Herivelona Ramanantsoa, ancien ministère de l'Aménagement du territoire et de la Ville (MINATV), durant le dernier mandat du président Didier Ratsiraka, et candidat aux municipales de novembre 1995, prend le temps de mettre au point son programme afin de séduire les habitants de la capitale. Misant sur ses expériences, l'ancien ministre veut mettre en place « un mouvement transcourant au service de la réhabilitation de la Ville des Mille, Antananarivo ».

Il s'agit, selon lui, d'un mouvement où se regroupent des personnes de bonne volonté animées par un seul objectif, « qu'Antananarivo soit métamorphosée grâce à une gestion durable de la politique urbaine fruit de la planification urbaine, des exploitations à bon escient des ressources locales, des mesures appropriées pour la sécurité des personnes et des biens, des imaginations sur les embellissements et les aménagements urbains ». Notons que Herivelona Ramanantsoa était déjà député du 4ème arrondissement de la capitale.