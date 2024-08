Afrique: Maada Bio plaide la cause du continent en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies

Dans une interview exclusive, le Président de la Sierra Leone affirme que la configuration actuelle du Conseil de sécurité est dépassée et ne sert pas les intérêts de l'Afrique de manière adéquate.

Dans la plupart des forums internationaux, y compris le débat annuel de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, n'a de cesse souligné les injustices du système mondial, en particulier l'absence de l'Afrique dans la catégorie permanente et sa sous-représentation dans la catégorie non permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU).

Le président Bio est le coordinateur du Comité des dix chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, connu sous le nom de C-10, un rôle qui lui offre une plateforme pour amplifier son plaidoyer en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il s'est particulièrement fait entendre cette année, car la Sierra Leone occupe actuellement un siège non permanent au Conseil de sécurité et préside le Conseil pour le mois d'août.

Par exemple, dans sa déclaration devant le Conseil de sécurité le 12 août, le président Bio a souligné le caractère dépassé de la structure actuelle du Conseil de sécurité, qui ne reconnaît pas l'importance et les contributions croissantes de l'Afrique.

%

« La structure actuelle du Conseil de sécurité reflète un ordre mondial dépassé, une ère qui ne reconnaît pas l'importance et les contributions croissantes de l'Afrique », a-t-il fait remarquer.

Lors d'un entretien avec Afrique Renouveau, le président a rappelé que le continent abrite 1,3 milliard de personnes et 54 des 193 États membres des Nations Unies, soit une part importante de la communauté mondiale.

« Nous ne pouvons pas nous contenter d'être un territoire où se déroulent des guerres par procuration. Nous connaissons nos problèmes et nous devrions avoir notre mot à dire sur la manière de les résoudre », a-t-il affirmé, ajoutant que plus de 60 % des questions débattues au Conseil de sécurité concernent l'Afrique.

Il est injuste que l'Afrique soit mise à l'écart au 21e siècle. « J'appelle tous les dirigeants africains et tous ceux qui défendent la justice et la démocratie dans le monde à lutter contre cette injustice », a-t-il déclaré.

Alors que les Nations Unies se préparent à célébrer leur 80e anniversaire en 2025, le Président Bio affirme que cette célébration n'aura de sens que si la configuration actuelle du Conseil est réformée, reflétant ainsi la frustration de nombreux dirigeants africains qui estiment que les préoccupations du continent sont souvent négligées.

Les revendications de l'Afrique

L'Afrique réclame au moins deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies et deux sièges non permanents supplémentaires, ce qui porterait le nombre total de sièges non permanents à cinq.

En outre, l'Afrique plaide pour l'abolition du droit de veto. Toutefois, si le droit de veto est maintenu, le président Bio insiste sur le fait qu'il doit être étendu à tous les nouveaux membres permanents par souci de justice.

Le président distingue deux catégories de soutiens potentiels à l'action de l'Afrique en faveur d'une plus grande représentation au Conseil de sécurité : les soutiens internes au continent et les soutiens des grandes puissances mondiales.

Si le soutien de l'intérieur du continent est naturel, il reconnaît les défis posés par les P-5 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité), qui détiennent un pouvoir énorme au sein du Conseil. « Le principal problème que nous rencontrons est celui des P-5. Ils gardent la porte. Ils doivent nous laisser entrer.

Malgré ces difficultés, le président est encouragé par le fait qu'« ils [les P-5] ont reconnu le fait que l'Afrique a été traitée de manière injuste ».

Il a insisté sur ce point : « Il y a un nouvel esprit ; le monde a changé et les dirigeants se sont succédé. Ce que j'essaie de faire, c'est de convaincre mes collègues en Afrique et dans le monde entier que l'injustice faite à l'Afrique ne peut être acceptée ».

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, soutient les demandes de réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies formulées par l'Afrique. « Nous ne pouvons accepter que le principal organe de paix et de sécurité du monde ne dispose pas d'une voix permanente pour un continent de plus d'un milliard d'habitants - une population jeune et en croissance rapide - qui représente 28 % des membres des Nations unies », a déclaré M. Guterres lors de la réunion du 12 août. Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas non plus accepter que les points de vue de l'Afrique soient sous-estimés sur les questions de paix et de sécurité, à la fois sur le continent et dans le monde.

Pour garantir la pleine crédibilité et la légitimité du Conseil, il a souligné l'importance de « tenir compte des appels lancés depuis longtemps par l'Assemblée générale des Nations Unies, par divers groupes géographiques - du Groupe arabe aux pays du Benelux, des pays nordiques et du CARICOM - et par certains membres permanents de ce Conseil lui-même, afin de corriger cette injustice. »

J'appelle tous les dirigeants africains et tous ceux qui défendent la justice et la démocratie dans le monde à lutter contre cette injustice.

Les leçons de la guerre civile en Sierra Leone

La guerre civile brutale de la Sierra Leone (1991-2002) a sans doute modelé le point de vue du président Bio sur la résolution des conflits et la diplomatie internationale.

« Après tous les combats, après toutes les destructions, nous avons résolu nos problèmes à la table des négociations », a-t-il déclaré, soulignant l'importance du dialogue et de la recherche d'un consensus.

S'inspirant de l'expérience de la Sierra Leone, il envisage que l'Afrique joue un rôle important dans la paix et la sécurité mondiales. « Nous avons beaucoup appris : le partenariat, le multilatéralisme, le dialogue et la nécessité de parvenir à un consensus.

« Ce que nous apportons au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la façon dont nous pouvons être un pont, la façon dont nous pouvons soutenir le multilatéralisme en tant que moyen de paix et de sécurité dans le monde. »

L'autonomisation des femmes

Au-delà de la gouvernance mondiale, la Sierra Leone a adopté des politiques progressistes en matière d'égalité des sexes sous la direction du président Bio. Par exemple, le pays a adopté une loi exigeant, entre autres, qu'au moins 30 % des postes dans les secteurs privé et public, y compris au sein du cabinet, soient occupés par des femmes, ce qui constitue un grand pas vers l'égalité des sexes.

Au début de cette année, la Sierra Leone a également adopté une loi interdisant le mariage des enfants.

« Nous aurions tort de parler de développement si nous gardons plus de la moitié de notre population dans la cuisine ou si nous ne lui donnons pas les moyens de faire partie de la force qui va changer la nation », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'autonomisation des femmes commence par l'éducation. L'accent mis sur l'éducation fait partie d'une stratégie plus large visant à transformer le capital humain de la Sierra Leone, que le président Bio considère comme la ressource la plus précieuse du pays.

« Quand on parle de la Sierra Leone, on pense aux diamants, à l'or et à d'autres ressources naturelles. J'ai dit à ma nation : oui, ce sont des minéraux précieux, mais les ressources les plus importantes que nous avons dans ce pays, ce sont les gens ».

Le changement climatique

En tant que dirigeant de l'un des pays les plus vulnérables au climat, le président Bio a souligné les défis auxquels est confrontée la Sierra Leone pour faire face à des conditions météorologiques de plus en plus sévères. « Lorsqu'il pleut, les pluies sont si fortes qu'elles submergent les infrastructures. Nous avons vu des voitures flotter, nous avons vu des maisons emportées », a-t-il fait remarquer, établissant un parallèle avec des catastrophes similaires dans des pays plus développés.

En réponse, la Sierra Leone a lancé une campagne nationale d'action climatique axée sur la reforestation, l'amélioration des systèmes de drainage et l'éducation du public sur l'importance de l'environnement.

« La lutte contre le changement climatique nécessite une action collective, tant au niveau local que mondial », a-t-il souligné.

Sur la question de la fuite des capitaux hors d'Afrique, le président Bio a souligné son profond sentiment de fierté à l'égard de l'identité et du potentiel africains. Il a exhorté les Africains à acquérir des connaissances et des compétences en Occident et à en tirer les leçons pour construire leurs sociétés en Afrique.

« Le continent, c'est le nôtre. Personne ne viendra la réparer. C'est à nous [les Africains] de le faire », a-t-il insisté.