Algérie: Le pouvoir d'achat et l'avenir des jeunes au centre des attentes de la présidentielle du 7 septembre

L'amélioration du secteur de la santé et de l'éducation, la disponibilité de l'emploi pour les jeunes, la construction de nouveaux logements sociaux, la consolidation du pouvoir d'achat et la sécurité figurent parmi les préoccupations des Algériens. Ils attendent que le président qui sera élu le 7 septembre prochain réponde à ses attentes.

Les Algériens disent attendre beaucoup de choses du président qui sera élu le 7 septembre 2024 en Algérie. En tête de ces attentes, l'amélioration des conditions sociales, la hausse des salaires, la réforme du système de santé et autres demandes. Madjid et Zoubir ont des attentes précises.

« Nous souhaitons que le candidat qui va gagner les élections accorde son intérêt aux simples citoyens et améliore le pouvoir d'achat. Nous souhaitons qu'il donne de l'importance à la participation civile et à la modernisation de l'administration. Bref, tout ce que le simple citoyen aspire avoir ».

« Je souhaite que le prochain président rassemble plus les Algériens, assure la sécurité de tous les citoyens, consolide le pouvoir d'achat et crée plus d'emplois ».

Les jeunes au centre des attentes

Nassima et Sawsan souhaitent que le prochain président donne plus d'importance aux jeunes.

%

« Nous demandons au prochain président de s'intéresser aux jeunes pour améliorer leurs conditions de vie et leur assurer des emplois. Nous souhaitons aussi que les pensions de retraite soient revues à la hausse. Les pensions actuelles sont insuffisantes ».

« Nous souhaitons que le prochain président assure des emplois pour les jeunes diplômés. J'ai obtenu mon diplôme en 2019 et je suis sans travail, je ne touche plus d'allocations chômage depuis que je me suis mariée. Je souhaite aussi que les jeunes puissent bénéficier des programmes du Logement ».

Dans certaines régions où sont se sont rendus les candidats, les demandes des habitants portent parfois sur la lutte contre la bureaucratie dans l'administration publique.