Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «XLD pe manz samousa dan trwa bout...»

L'alliance de l'opposition PTr/MMM/ND était face à la presse hier, samedi 17 août. Le leader des Rouges a pris la parole en premier et a parlé du «succès indéniable» du meeting organisé à La Louise dimanche dernier. Il y avait une foule plus grande que celle de 1995 au même endroit, estimet- il, en ajoutant qu'il y a des photos pour le démontrer. Pour Navin Ramgoolam, le MSM et ses proches sont dans le déni et essayent de se convaincre qu'ils sont populaires et forts. «Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir», a-t-il soutenu. Il a aussi mentionné le nombre de vues que le meeting a récoltées sur les médias en ligne et les réseaux sociaux et cela concerne, selon lui, une majorité de jeunes.

Navin Ramgoolam a encore une fois dénoncé les magouilles éventuelles du MSM à l'approche des élections, comme l'utilisation de la MBC, les money politics, les faux sondages, les campagnes zet labou ou encore le recours à l'intelligence artificiel pour lui nuire. Il a rappelé qu'il y a des vidéos en fabrication à son encontre et qu'un bureau aurait même été aménagé à la MBC à cet effet. Cependant, il estime que la majorité des Mauriciens «inn plin» et «anvi fou zot deor». «Pou balyé zot de lasenn politik.»

Le leader de l'alliance a aussi commenté la révision salariale qui ne plairait pas aux fonctionnaires. Pour lui, le gouvernement n'a rien compris car il aurait fallu réajuster la grille salariale avant tout. Il a pris l'engagement de le faire une fois au pouvoir, avec le soutien des syndicats. Il a aussi indiqué que le prochain meeting se tiendra au n°5, à Triolet, le 22 septembre et ensuite au n°8, dans le bastion de Pravind Jugnauth.

Richard Duval a lui parlé de la pénurie de produits sur le marché et des augmentations. Il a encensé Véronique Leu-Govind qui, sur l'estrade à La Louise dimanche dernier, «finn bien donn zot zot zafer». Avant de souhaiter bon courage à l'ancien directeur de la météo, Ram Dhurmea, dans sa bataille juridique.

Paul Bérenger a aussi exprimé sa totale satisfaction après le meeting de La Louise et est revenu sur la révision des salaires qui a selon lui, créé «frustration, mécontentement et confusion». Il s'est aussi attardé sur Adrien Duval qui «n'est pas digne d'être speaker», en refaisant référence à l'accident impliquant ce dernier. Le leader du MMM soutient que le fils de Xavier-Luc Duval (XLD) utilise son poste pour faire de la politique de bas étage. «Il y a des abus presque tous les jours et cela de façon minable.» Il a fait ressortir que XLD a lui-même honte de dire qu'il est en alliance avec le MSM.

Répondant ensuite à une question de la presse sur la motion de blâme de XLD contre Arvin Boolell, Navin Ramgoolam a soutenu que le leader du PMSD «pe manz samousa dan trwa bout». Un membre de l'opposition qui dépose une motion de blâme contre un autre membre de l'opposition, c'est du jamais-vu, a-til fait ressortir.