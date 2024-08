Ile Maurice: Un nouveau départ de vie se termine en tragédie

Un père de famille, en quête de se réhabiliter, a tragiquement perdu la vie dans une bagarre au centre de désintoxication Awaken, à Eau-Coulée, samedi. Alors qu'il espérait se libérer de l'emprise de la drogue, Nadeem Permessur a été retrouvé mort, laissant derrière lui de nombreuses questions sans réponse. Les circonstances de ce drame restent floues et l'enquête se poursuit. Les funérailles de Nadeem Permessur ont eu lieu hier. Ses proches, inconsolables, réclament des réponses sur les circonstances de sa mort. «Il voulait changer de vie», lâche une proche.

Nadeem Permessur, chauffeur de taxi de Pailles âgé de 48 ans et père de deux enfants, avait sombré dans l'enfer de la drogue depuis des années. Ne pouvant plus supporter cette vie, il avait décidé, avec l'appui de sa famille, de commencer un programme de désintoxication. C'est ainsi qu'il s'était rendu, il y a quelques jours, au centre Awaken, une maison reconvertie en centre à Eau-Coulée dédiée au traitement des personnes dépendantes aux drogues. Selon une source proche de l'enquête, une bagarre entre deux groupes a éclaté dans la nuit de vendredi. Certains patients, dont la victime, voulaient fuir le centre pour se droguer. «Zot ti pe fat yenn. Enn group inn koumans kontrol zot, me zot ti violan ek zot inn koumans bat zot. Zafer-la inn dezenere.» La bagarre a continué jusqu'à samedi.

Le corps de Nadeem Permessur a été retrouvé samedi, au rez-de-chaussée d'une chambre du centre Awaken.

Le corps de Nadeem Permessur a été retrouvé sans vie, samedi vers 15 h 20, au rez-de-chaussée d'une chambre du centre. Le quadragénaire était allongé sur le dos, portant plusieurs entailles sur différentes parties de son corps. Lorsque la police est arrivée sur place, le corps était déjà rigide et les membres du Service d'aide médicale urgente n'ont pu que constater son décès. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria, Candos, pour l'autopsie. La cause du décès a été attribuée à un choc résultant de multiples blessures. La chambre où il se trouvait était dans un désordre indescriptible. Cette bagarre a également fait d'autres blessés, qui ont été transportés à l'hôpital. Après avoir reçu des soins, ils ont pu regagner le centre.

Quelques minutes plus tard, les quatre patients qui partageaient sa chambre ont été arrêtés. Il s'agit d'Altaf Mahamoodally, 29 ans, un habitant Pont-Lardier, Bel-Air-Rivière-Sèche, Muzaffar Beeharry, 28 ans, un boucher de L'Escalier, Mohammad Shezaad Cheeckoory, âgé de 34 ans et habitant Camp-Fouquereaux, et Nawaz Ozeer, un cuisinier de 31 ans de Camp-de-Masque. Ils ont tous comparu devant la Bail and Remand Court, hier, sous une charge provisoire de meurtre. Ils ont été reconduits en détention après que la police a objecté à leur remise en liberté. Deux d'entre eux ont retenu les services d'un avocat. Deux autres personnes ont été interpellées, mais, après leur interrogatoire, elles ont été autorisées à rentrer chez elles. Jusqu'à présent, les suspects n'ont pas souhaité s'exprimer sur la dispute qui a éclaté au centre samedi. D'autres arrestations sont à prévoir. Les interrogatoires des suspects reprendront bientôt.