Ile Maurice: QBL remet un chèque de Rs 100 000 à Anaïs Angéline

Quality Beverages Limited (QBL) a remis un chèque de Rs 100 000 ainsi qu'un lot d'équipements à Anaïs Angéline, en vue de sa participation aux Jeux paralympiques de Paris 2024, qui débuteront le 28 août prochain. La cérémonie de remise du chèque a eu lieu le vendredi 16 août 2024 au Côte-d'Or National Sports Centre.

Celle-ci s'est déroulée en présence des autres para-athlètes qualifiés pour ce rendezvous planétaire, de l'entraîneur national Jean-Marie Bhugeerathee, du responsable de l'association HOPE (Horizon Olympique et Paralympique de l'Élite) Paris 2024 Dominique Filleul, de la secrétaire du Mauritius Paralympics Committee Hewlett Nelson, ainsi que des cadres de QBL, dont Karishma Gopy, Chief Marketing and Strategy Officer, et Ajay Bhaugeerothee, Chief People Officer.

Pour rappel, QBL a soutenu la vice-championne du monde du saut en longueur (T37) dans sa préparation pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 à travers l'association HOPE Paris 2024. Prenant la parole lors de la cérémonie de remise du chèque, Ajay Bhaugeerothee a félicité Anaïs Angéline ainsi que les autres para-athlètes présents pour leur qualification à ce rendez-vous parisien. Il a également exprimé la fierté de QBL d'avoir accompagné Anaïs Angéline dans cette belle aventure.

«Je dois avouer que dès le début de notre collaboration, nous avons été impressionnés par la détermination et la persévérance d'Anaïs. Grâce à son travail assidu et à son sérieux à l'entraînement, elle n'a cessé de progresser de compétition en compétition. Son titre de vice-championne du monde au saut en longueur (T37), décroché en mai dernier à Kobe au Japon, ou encore sa première place dans cette même épreuve et celle du 100 m (T37) au WPA Grand Prix de Dubaï en début d'année, en sont la preuve. Bien sûr, on ne peut passer sous silence sa performance hors-pair réalisée lors des championnats du monde de para-athlétisme de juillet 2023. C'est d'ailleurs lors de cette compétition qu'elle a décroché son ticket pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024, devenant ainsi la première para-athlète mauricienne à se qualifier pour ces Jeux. Nous sommes confiants qu'elle saura encore une fois faire honneur à toute l'île Maurice», a déclaré le Chief People Officer de QBL.

Le chèque de Rs 100 000 et le lot d'équipements remis à Anaïs Angéline le vendredi 16 août viennent donc compléter l'aide accordée à la para-athlète à travers l'association HOPE au cours de ces quatre dernières années. «Nous espérons que ce petit geste l'encouragera à aller encore plus loin dans sa quête d'excellence et, pourquoi pas, à décrocher une médaille paralympique», a ajouté Ajay Bhaugeerothee.

Quant à Dominique Filleul, responsable de l'association HOPE Paris 2024, il a tenu à remercier QBL, la première entreprise à avoir soutenu ce projet. «Surtout que c'était un pari osé, car au début de l'aventure, Anaïs n'avait pas encore de titre mondial. On voit encore une fois que lorsqu'une entreprise croit en un projet et qu'elle accepte d'investir dans les déplacements d'un athlète à des compétitions internationales ou encore dans ses équipements de pointe, cet athlète peut réaliser des performances exceptionnelles. Anaïs est aujourd'hui vice-championne du monde et a la capacité de remporter une médaille aux Jeux paralympiques de Paris 2024», s'est réjoui Dominique Filleul, qui espère pouvoir compter sur le soutien de QBL pour les Jeux paralympiques de Los Angeles, prévus dans quatre ans.

Anaïs Angéline a tenu, pour sa part, à remercier QBL pour son soutien et surtout pour avoir cru en elle. «Je tiens également à remercier mes parents, mon entraîneur, ma fédération, mes amis, et tous ceux qui m'ont soutenue durant ces quatre dernières années», a conclu la vice-championne du monde du saut en longueur (T37).