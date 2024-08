Ile Maurice: Rugby - Début de la deuxième partie cette semaine

Après le succès de la première partie du programme Get Into Rugby (GIR) 2.0, menée d'avril à juin et destinée aux élèves de Grade 9, l'île Rodrigues se prépare à la tenue de la deuxième partie du programme.

Cette fois-ci, il s'adresse aux étudiants, des deux genres, de Grade 7. Comme pour la première partie, le programme couvre les huit collèges de l'île et s'étendra sur 12 semaines. Le principe reste également le même : de la première à la dixième semaine, les élèves seront initiés et formés à la discipline. Lors de la onzième semaine, une sélection masculine et féminine sera effectuée dans chaque collège, regroupant ceux qui auront montré le plus d'aptitudes. Ces sélections s'affronteront ensuite dans un tournoi intercollèges durant la douzième semaine.

Pravin Roodur, le general manager de la Mauritius Rugby Federation (MRF), soutient qu'environ 2000 élèves sont concernés par l'ensemble du projet. «Nous nous attendions, pour la première partie, à un taux de rétention de 1%. Or, celui-ci a été d'un peu plus de 2%. Si nous atteignons ce même chiffre à l'issue de la deuxième partie, ce serait très bien. Maintenant, s'il est supérieur, ce sera encore mieux.»

Les participants à la première partie du programme, qui ont pris goût à la discipline, ont été orientés vers les structures existantes pour poursuivre leur formation. Mais, dans un esprit de proactivité, les dirigeants de la MRF travaillent déjà sur une esquisse pour la création d'écoles de rugby sur l'île. «Une fois la deuxième partie du programme achevée, nous analyserons les données pour mettre en place les écoles de rugby selon la meilleure formule possible», explique Pravin Roodur.

Il ajoute : «Notre souhait est de pouvoir, à moyen terme, toucher toutes les catégories d'âge à l'île Rodrigues, mais aussi de réintroduire le projet à l'île Maurice. » Il y a eu une édition en 2018, mais qui, malheureusement, n'a pas été suivie d'autres.

Pour rappel, c'est le collège de Grande Montagne qui s'est imposé chez les garçons lors de la première partie, tandis que la victoire est allée, chez les filles, au collège Maréchal.