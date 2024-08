Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar termine courageusement, Niewiadoma couronnée !

C'est suite à un suspens à couper le souffle que la victoire finale s'est décidée sur le Tour de France femmes 2024, dimanche. Lors de la 8e étape et «étape reine», avec le terrible Col du Glandon, suivi par l'arrivée mythique au sommet de l'Alpe d'Huez, les meilleures grimpeuses ont pu s'exprimer. Et au terme d'un scénario complètement fou, c'est Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) qui conserve le maillot jaune. Elle devient la premier Polonaise à inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse épreuve.

Kimberley Le Court-Pienaar doit vraiment être soulagée que la course prenne fin. Pour une cycliste qui n'est pas au mieux, une telle étape est vraiment un supplice. C'est au courage que la double championne de Maurice 2024 a bouclé les 149,9 kilomètres à la 43e place à 27 minutes et 22 secondes de Demi Vollering. Au classement général final, notre compatriote termine 36e à 39 minutes et 14 secondes de Niewiadoma.

Lâchée à plus de 50 kilomètres de l'arrivée, celle-ci a résisté au forceps et a réussi à conserver son Maillot Jaune... pour 4 secondes sur une Demi Vollering déchaînée, qui s'est consolée avec la victoire d'étape.

Les premiers kilomètres ont été courus à très vive allure et marqués par de nombreuses offensives. On retrouve finalement une échappée de 22 coureuses à l'avant. Mais le peloton n'a laissé que très peu d'avance et les fuyardes sont reprises dans le Col du Glandon (19,9 km à 7,2%), dont le sommet est situé à 52 km de l'arrivée. Dans cette ascension, le rythme s'accélère et on assiste aux premières attaques des favorites. A 2,5 km de la bascule, alors que tout le monde est déjà dans le rouge, Vollering (Team SD Worx - Protime) décide de passer à l'offensive... et la Maillot Jaune Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) n'est pas en capacité de suivre. Seule Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) peut prendre la roue. Au sommet, les deux femmes ont près d'une minute d'avance sur le groupe Niewiadoma.

%

Dans la descente, puis la vallée, les écarts restent sensiblement les mêmes. Et les coureuses rentrent désormais dans le terrible Alpe d'Huez et ses fameux 21 lacets. Dès le pied, Niewiadoma tente de faire l'effort pour reprendre du temps sur Vollering et Rooijakers, qui pointent respectivement à 1 :15 et 1 :13 au général, mais les deux femmes de tête s'entendent bien et parviennent à garder une avance de plus d'une minute. Le scénario dans cette ultime ascension est complètement fou. Devant, deux femmes : Vollering et Rooijakers.

Derrière, deux autres, à une petite minute : Niewiadoma et Muzic. Ça va se jouer à la seconde... Vollering fait le sprint et lâche ses dernières forces dans la bataille, Roojakers ne peut pas répondre. Et la tenante du titre s'offre l'étape reine de cette 3e édition et prend 10 secondes de bonifications, devant sa compatriote. Niewiadoma est au bout du rouleau mais elle donne tout. Dépassée sur la ligne par Evita Muzic, qui prend la 3e place et les dernières bonifications, la Polonaise coupe la ligne 1:01 après Vollering. La coureuse de la Canyon//SRAM Racing remporte cette Grande Boucle pour 4 petites secondes !