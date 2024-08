Sénégal: De fortes pluies attendues dans plusieurs régions ce dimanche

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit une période de perturbations météorologiques qui s'étendra sur les prochaines 24 heures, du 18 août à 12h00 au 19 août à 12h00. Selon les dernières prévisions, des manifestations pluvio-orageuses toucheront progressivement plusieurs régions du Sénégal, apportant des précipitations significatives et des conditions météorologiques instables.

Les régions de l'Est, notamment Kédougou, Tambacounda, Matam, Bakel, Podor, et possiblement Linguère, ainsi que celles du Sud, comme Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, seront les premières à être affectées par ces orages et pluies au cours de la journée.

Le Centre du pays, incluant Kaolack, Koungheul, Fatick, Mbour et Thiès, pourrait également connaître des averses localisées. Ces précipitations ne se limiteront pas à la journée de dimanche ; elles se prolongeront dans la nuit et tout au long de la journée de lundi, touchant cette fois les régions côtières. Ainsi, Dakar, Saint-Louis, Louga, Thiès, Mbour, Fatick, Kaolack, et Cap-Skirring seront également sous l'emprise de ces conditions pluvieuses.

En termes de températures, bien qu'une légère baisse soit attendue, la chaleur restera modérée à l'intérieur du pays, avec des maximales oscillant entre 30°C et 38°C. Les visibilités, quant à elles, resteront généralement bonnes, malgré les conditions pluvieuses. Les vents, provenant majoritairement de l'ouest et du sud-ouest, souffleront avec une intensité de faible à modérée, ce qui devrait limiter les impacts sur la navigation aérienne et maritime.