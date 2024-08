Afrique: Coupes africaines des clubs - Le Stade face au défi sénégalais

Les matchs aller du 1er tour préliminaire se disputent ce week-end.

Le top départ des coupes africaines des clubs pour la saison 2024-2025 a été donné, hier, avec les rencontres aller du 1er tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football. 3 clubs ivoiriens sont concernés. Le Fc San Pedro, le Stade d'Abidjan et le Racing club entrent en lice cet après-midi à Abidjan et à l'extérieur.

Des 3 clubs ivoiriens, seul le Stade d'Abidjan va ouvrir sa campagne à domicile. Pour son retour dans une compétition qu'elle a remportée, il y a 58 ans, les Yéyé n'ont pas été gâtés par le tirage au sort. Ils en découdront, ce soir, à partir de 16h avec le champion du Sénégal Fc Teungueth. Ce n'est peut-être pas le club le plus populaire du Sénégal, mais l'équipe de Ruffisque a une belle carte de visite si on s'en tient à ses résultats enregistrés ces 10 dernières années.

Parmi ces autres performances que le club managé par l'entraîneur Sidath Sarr a disputé la phase de poules de la Ligue des champions lors de la saison 2020-2021. C'est donc un adversaire sérieux et ambitieux qu'affronte le Stade ce soir. Les Ivoiriens sont avertis. Eux qui n'ont pas lésiné sur les moyens, afin d'être prêts pour leur retour dans les joutes africaines.

Le vice-champion de Côte d'Ivoire veut marquer les esprits et son premier atout, c'est la qualité de son effectif. Avec les renforts enregistrés, dont l'ex-capitaine de l'Asec, l'entraîneur Alexandre Laffite a du beau monde pour offrir une prestation de qualité et arracher la victoire en attendant la manche retour. Marquer sans prendre de but est le gros défi des hommes du président Sidibé Souleymane qui pourront compter sur l'expérience de Sylvain Gbohouo qui connaît bien l'environnement des compétitions africaines.

Un match qu'il va falloir bien négocier. L'entame sera déterminante pour les Ivoiriens, même si dans ce genre de confrontation en aller et retour, la première manche permet aux deux adversaires de se jauger. L'apport des supporters du club sera également important. Le Félicia n'a rien à voir avec le Champroux qui a seulement une capacité de 3 500 places. Le Félicia, c'est au-delà des 25 000 places.