Madagascar: Palais des sports - Le duo Erick Manana-Jenny fait un carton

À l'occasion du 15e anniversaire de leur collaboration musicale, Erick Manana et sa femme Jenny ont convié hier, au Palais des Sports Mahamasina, plusieurs artistes avec qui ils ont partagé de nombreuses aventures musicales.

Hier, le Palais des Sports Mahamasina a accueilli une célébration exceptionnelle, marquant le 15e anniversaire de la collaboration musicale entre Erick Manana et Jenny Fuhr. Organisé par Mi'Ritsoka Production, cet événement a réuni près de dix mille mélomanes venus célébrer non seulement l'anniversaire de ce duo, mais aussi la richesse de la musique malgache. Le décor, imprégné de l'authenticité «Gasigasy », a transporté le public dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle. Des tapis en « Tsihy » recouvraient la scène, encadrée par quatre baobabs, tandis que des ornements en raphia apportaient une touche d'élégance et de simplicité.

Le spectacle a débuté par un émouvant retour sur le parcours d'Erick Manana, retraçant ses débuts avec Mahaleo, puis Lôlô sy ny tariny, avant de s'engager dans l'aventure Feo Gasy aux côtés de Rakoto Frah, pour finalement former un duo avec Jenny Fuhr. Après 12 ans d'absence, le couple est remonté sur scène pour revisiter ses plus grands succès, notamment « Marary fa tsara », « Andao raha sahy » et « Reveko ianao Mahajanga », transportant le public dans un voyage musical empreint de nostalgie.

Fête de la musique

Le concert a également été marqué par la participation d'artistes invités par le duo pour partager ce moment unique. Bebey et Benny de Lôlô sy ny Tariny, Feo Gasy, Voara, Manou Radonason, ainsi que d'autres musiciens talentueux ont apporté leur touche personnelle, fusionnant les styles jazz, vakodrazana, ba gasy et folk acoustique pour créer une symphonie harmonieuse. Le public a particulièrement apprécié la performance de la jeune étoile montante du jazz, Manou Radonason, qui a rejoint Erick Manana pour interpréter « Bakobako roa » et « Izay ratranao dia feriko ».

Ce moment d'intense complicité musicale a été suivi par un duo émouvant entre Erick Manana et Voara, interprétant « Ny hefitrao» et « Bitika», renforçant encore l'atmosphère de partage et de célébration.

Solofo du groupe Hira Gasy Rasoalalao Kavia a ensuite rejoint la scène, ajoutant des accents de vakodrazana avec son violon, tandis que les saxophonistes Tsanta, Titi et d'autres musiciens ont fusionné jazz et musique traditionnelle pour une interprétation collective du titre «Vorombe tsara dia», qui a fait vibrer les murs du Palais des Sports. Le show s'est poursuivi avec les performances en solo de Feo Gasy et Lôlô sy ny Tariny, avant de partager la scène avec Erick Manana pour revisiter les moments vécus ensemble. Les spectateurs, emportés par cette célébration musicale totale, ont chanté en choeur avec les artistes, transformant le concert en une véritable fête de la musique.