Madagascar: Épidemie de MPOX - Des mesures de prévention appliquées dans les aéroports

Les ports et aéroports peuvent être des portes d'entrée du Mpox. Les autorités sanitaires vont appliquer les stratégies de prévention de l'entrée et de la propagation de cette épidémie.

Réactif. Le ministère de la Santé publique relance les mesures de prévention et d'hygiène mises en place durant la Covid-19, dans les aéroports et ports internationaux. Il s'agit, entre autres, du port de masque, de la distanciation physique d'un mètre, du lavage des mains avec du gel désinfectant, et de la désinfection des bagages.

« La variole du singe peut entrer à Madagascar, car nous sommes en contact avec plusieurs pays. Un règlement sanitaire international contraint, par ailleurs, les États à renforcer leur système de sécurité pour prévenir l'entrée d'une épidémie. Nous disposons d'une stratégie de prévention de la variole du singe depuis 2022, que nous allons appliquer dans les aéroports et ports internationaux », a déclaré le Dr Manuella Vololoniaina, directeur de la Veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique et riposte (DVSSER) auprès du ministère de la Santé publique, dans une vidéo sur les mesures prises en réponse à l'urgence de santé publique de portée internationale déclenchée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), face à la propagation de la maladie Mpox, la semaine dernière.

Ces mesures sont en vigueur dans les huit aéroports internationaux et dans les ports. Le Dr Manuella Vololoniaina invite également les personnes qui ne se sentent pas bien à l'arrivée à prévenir les autorités. Cette variole simienne se propage dans cinq pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, et ses pays voisins, comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Kenya.

Des cas ont également été détectés ailleurs, notamment à La Réunion, avec trois cas d'infection par le virus Monkeypox confirmés, selon l'Agence régionale de santé (ARS), au mois de juin. Le risque de propagation a été contenu dans cette île soeur. Le ministère de la Santé publique affirme que cette maladie n'est pas encore détectée à Madagascar, en ce moment. Le Dr Brusa Andriamino, directeur de la Lutte contre les maladies transmissibles, encourage toutefois la population à appliquer les mesures sanitaires pour prévenir cette maladie qui se transmet d'une personne infectée à une autre par contact direct, par relation sexuelle, ou par contact avec les objets utilisés par le malade.