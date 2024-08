Madagascar: 1ST Mobil Rally of Boeny - Trois victoires consécutives pour Mathieu et Andry Tahina

Remake de la précédente manche. Encore une fois, un trio du club Asacm remplit le podium. Le duo Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala au volant d'une Subaru confirme sa suprématie et conserve la victoire du Rallye de Boeny, dont la précédente édition s'est tenue en 2022. L'équipage champion de Madagascar en titre et vainqueur des deux précédentes manches nationales, a bouclé les quatorze spéciales du rallye vacances en 1:35:20,1.

Mathieu termine premier et décroche la victoire du groupe M12. Il a attaqué dès la deuxième journée et a signé quatre scratchs, puis a pris les commandes. Il en a rajouté deux autres, samedi, dernière journée dont l'ES12 et l'ES13. Leader provisoire au classement du championnat, il creuse ainsi l'écart et se rapproche du sacre.

L'équipage vice-champion national et dauphin durant le Rallye Asacm, Fréderic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy sur Subaru N16, conserve la seconde place à +00:34,6 longueur du vainqueur et termine deuxième du groupe M12. Fred a assuré la deuxième position pendant la deuxième journée et a réalisé le scratch de la dixième et dernière spéciale du vendredi. Il a signé deux meilleurs temps de plus samedi (ES11, ES14). Le duo Fred-Mick conserve ainsi la deuxième position au classement national provisoire.

Confirmation

L'équipage fils et mère, Aro Kiady Rajemison-Fanja Ramiakatsoavina aux commandes d'une Subaru N15 complète le podium, comme lors du Rallye Asacm (+04:41,8). Il a été le vainqueur du groupe N4. Aro Kiady avait terminé entre troisième et cinquième lors de l'avant-dernière journée. Il n'a eu qu'à gérer sa position au troisième rang samedi. Cet équipage conserve lui aussi la troisième place au classement du championnat.

%

Le fils et père Juan et Tovohery Rakotojohary sur Clio (+12:45,3) termine au pied du podium et premier du M11. Herman Ratsimbarisoa sur Subaru Impreza finit sixième au général et premier du R4. La victoire du groupe T2 est revenue à Anjaniaina Rakotoarisoa sur Land Rover Defender. Celle du M9 a été ravie par Tefy Andriambololona sur Peugeot 205, dixième au classement final.

Ce seizième Rally Of Boeny a été marqué par l'abandon de grosses pointures comme les jumeaux Mika et Faniry Rasoamaroaka ainsi que d'Olivier Ramiandrisoa.

Classement final

1-Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala (Subaru) : 1 :35 :20,1

2-Fréderic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy (Subaru N16) : +00 :34,6

3-Aro Kiady Rajemison-Fanja Ramiakatsoavina (Subaru N15) : +04 :41,8

4-Juan Rakotojohary-Tovohery Rakotojohary (Renault Clio) : +12 :45,3

5-Yves Maurice Rakotoniaina-Rasamimanana (Mitsubishi Evo X) : +12 :55,2

6-Herman Ratsimbarisoa-Koloina Rabetokotany (Subaru Impreza) : +16 :31,6

7-Anjaniaina Rakotoarisoa-Elie Razafimahatratra (Land Rover D) : +20 :41,4

8-Tsira Riji Rakotoarizaka-Herinja Rasoloniaina (Subaru) : +22 :25,7

9-Onja Andrianomenjanahary-Nomenjanahary Nasolo (Subaru) : +23 :15,3

10-Tefy Andriambololona-Maurice Ranaivoson (Peugeot 205) : +27 :00,8