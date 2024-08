Sénégal: Placement en orbite avec succès du premier satellite du pays - Un pas majeur vers la «souveraineté technologique», selon le président Diomaye

Le Sénégal franchit une étape historique dans sa conquête spatiale, avec le lancement réussi pour son premier satellite. C'était le vendredi dernier 16 août 2024 à la Base de Vandenberg (La Vandenberg Space Force Base) en Californie, au Etats-Unis d'Amérique (USA). Ce lancement marque un pas majeur vers la «souveraineté technologique» du pays, a écrit sur X le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Historique ! Le Sénégal est enfin dans l'espace. Notre pays a placé avec succès son premier satellite en orbite, a annoncé le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour le Chef de l'Etat, ce lancement marque un pas majeur vers la «souveraineté technologique» du Sénégal. Ce satellite, GAINDESAT-1A, a été lancé à 18H56 GMT, vendredi 16 août 2024, depuis la Base de Vandenberg en Californie, a-t-il affirmé dans un post sur le réseau social X. «Fruit de cinq années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens, cette avancée marque un pas majeur vers notre souveraineté technologique. Je tiens à exprimer toute ma fierté et ma reconnaissance à tous ceux qui ont rendu ce projet possible», a écrit le président Diomaye Faye.

Dans une note sur ce 1er satellite sénégalais, l'Agence Sénégalaise d'Etudes Spatiales a informé que «la fusée Falcon 9 de SpaceX, dans sa mission Transporter 11, a décollé ce 16 août 2024 des Etats-Unis, emportant avec elle 116 petites satellites à mettre en orbite dont le 1er satellite sénégalais GAINDESAT-1A. Il s'agit d'un pas important et un jour historique dans la marche de notre pays et la volonté d'en faire une nation spatiale. Bravo à tout le Sénégal et à toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de ce projet».

CONQUETE DE L'ESPACE ENFIN, 64 ANS APRES LES INDEPENDANCES

Déjà, dans une vidéo, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), Dr Abdourahmane Diouf, et toute l'équipe présente au lancement de ce 1er satellite expriment leur satisfaction au décollage de la fusée : «GAINDESAT part !», «By by GAINDESAT !», pouvait-on entendre alors que la fusée gagnait l'espace. «C'est impressionnant hein !», s'exclame le ministre. «Ah oui !», réplique une voie dans son entourage. «Oh la-la ! », «Magnifique !», «Ah la-la, c'est très beau !», se réjouissent-ils.

D'ailleurs, donnant ses premières impressions à la suite du succès de l'opération, Dr Abdourahmane Diouf déclare : «La Base de Vandenberg (La Vandenberg Space Force Base) en Californie, le 16 août, 11H56, lancement du premier satellite sénégalais. Historique, 64 ans après les indépendances ! Et on espère que le signal sera très bientôt capté et que toute la nation sénégalaise peut en profiter très rapidement. Donc, bravo à tous ceux qui ont travaillé sur le projet depuis des années. Et bravo aussi au président Diomaye et au Premier ministre Ousmane d'avoir continué à donner les orientations qui ont permis cette première. Là on voit toute l'étendue de l'intelligence humaine. C'est exceptionnel», confie-t-il.

Et le Secrétaire général du MESRI, lui emboitant le pas, d'exprimer un «sentiment de satisfaction et de fierté. Donc nous sommes témoins du lancement du premier satellite sénégalais. C'est historique et c'est le moment de féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur le projet. Et nous espérons bientôt réceptionner les données et les traiter au niveau du Centre de traitement des données spatiales qui est à Diamniadio. Merci à Gayane et l'équipe de techniciens et d'ingénieurs qui ont travaillé sur le projet», indique-t-il.

LE CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES SPATIALES DE DIAMNIADIO, OPERATIONNEL ET EQUIPE POUR RECEVOIR ET DECODER LES DONNEES

Avant que la fusée de ne disparaissent dans l'espace : «Là on ne l'a plus en vue, on l'attend à Dianiadio. C'est la vraie entrée du Sénégal dans l'espace, en réalité», conclut le ministre Dr Diouf. A noter que le Centre de traitement des données spatiales, situé à la Cité du Savoir à Diamniadio, est déjà opérationnel et équipé pour recevoir et décoder les données. Il est dirigé par le professeur Gayane Faye, coordinateur du Programme SENSAT.

Selon la télévision nationale RTS, le satellite a été conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais, en partenariat avec le Centre spatial universitaire français de Montpellier (CSUM). Ce satellite sera notamment chargé de collecter des données pour diverses agences étatiques, dont la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, afin de mieux gérer les ressources du pays. Il collectera aussi des données pour l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, afin d'aider à améliorer les prévisions météorologiques et la sécurité aérienne, renseigne la RTS.