Sénégal: Saint-Louis-santé sexuelle et reproductive - Les jeunes filles de Pikine se confient aux sages-femmes

Les questions de santé de la reproduction ont été au menu du programme d'activités commémoratives de la journée internationale de la jeunesse. Occasion saisie par la Direction Régionale de la Santé (DRS) de Saint-Louis et la Coordination régionale du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) dans la zone Nord pour donner la parole aux jeunes filles pour voir comment elles gèrent leur hygiène menstruelle. Un débat riche et direct qui a réuni pendant plus de deux tours d'horloge des jeunes filles et des sages-femmes au quartier de Pikine.

Il s'agissait en effet d'un forum communautaire tenu au niveau de l'espace ado du poste de santé de Pikine où les pairs éducateurs se sont mobilisés avec l'appui de l'Association des Sages-femmes et tous les acteurs de la santé de la reproduction. « Nous sommes vraiment satisfaits car nous avons pu déclencher une communication, un dialogue entre prestataires de service particulièrement les jeunes sages-femmes et les jeunes filles pour échanger sur leur vie sexuelle et reproductive », a fait savoir Aboubakrine Ndiaye, coordonnateur régional du Fonds des Nations Unies pour la Population dans la zone Nord.

Ce forum a été donc une occasion de pouvoir aborder de manière directe et sans tabou toutes les questions relatives à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Beaucoup d'autres activités ont marqué la célébration de cette Journée internationale de la jeunesse notamment une caravane de sensibilisation des jeunes sur le numérique ; des offres de service des forums ; un dépistage des cancers du col de l'utérus et des seins ; de l'hypertension artérielle, du diabète, du VIH et de l'hépatite. « Nous avons beaucoup apprécié en dehors de cette consultation médicale la communication entre sages-femmes et les patientes. Nous avons eu aussi des interpellations même en dehors de questions liées à notre état de santé », a soutenu Mme Khamsa Diop Bâ, Coordonnatrice en santé de la reproduction au niveau de la Direction Régionale de la Santé de Saint-Louis.

Elle souhaite que chaque jeune fille puisse identifier une sage-femme à qui elle fait confiance pour pouvoir lui exposer ses problèmes entre autres. « Nous sentons que la communion commence et d'ici peu nous verrons une parfaite collaboration entre les sages-femmes et la population ». Pour Mme Alimata Kâ Bâ, sage-femme du poste de santé de Pikine, la communication devrait se passer d'abord à la maison avec les parents précisément les mamans avant que ça ne soit avec les sages-femmes.

« Il faut inciter les jeunes filles à avoir une relation tissée avec leurs parents mais cela pose problème et que ça nécessite l'appui de la sage-femme, nous ouvrons grandement nos portes afin de pouvoir leur permettre de résoudre leurs problèmes », a-t-elle déclaré. Lors de ces 72 heures d'activités commémoratives de la journée internationale de la jeunesse, les organisateurs ont effectué le jour du 15 août une descente au niveau de la plage de l'Hydrobase pour parler toujours aux jeunes.