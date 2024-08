Sénégal: Diplomatie économique - Babacar Sané Ba livre les clés de la prospérité du pays

Le diplomate sénégalais Babacar Sané Ba, actuel ambassadeur et directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, propose dans son ouvrage intitulé Diplomatie économique : Les clés de la prospérité pour le Sénégal, paru aux Éditions universitaires européennes, un canevas ambitieux et réaliste pour impulser économiquement le pays.

Dans un monde aux enjeux hautement économiques, le Sénégal ne peut espérer se développer en occultant la diplomatie économique. Sous ce prisme stratégique, le diplomate sénégalais Babacar Sané Ba a estimé utile d'éditer un ouvrage intitulé Diplomatie économique : Les clés de la prospérité pour le Sénégal, mettant en exergue la prépondérance de la diplomatie économique dans la promotion du développement et de la prospérité du pays de la Téranga. Pour asseoir sa réflexion, le diplomate sénégalais est parti du contexte sénégalais pour examiner méticuleusement les défis et les opportunités, puis décliner les stratégies à mettre en oeuvre afin de positionner le Sénégal sur la voie d'une croissance durable et inclusive.

De la coordination institutionnelle à la promotion des investissements, en passant par la valorisation des ressources naturelles et humaines, l'actuel ambassadeur et directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères porte un regard approfondi sur les enjeux de la diplomatie économique, non sans formuler des recommandations pratiques pour un avenir radieux de l'économie sénégalaise. Au regard des enjeux actuels, caractérisés par une interdépendance croissante des économies et une concurrence accrue, souvent déloyale, pour l'accès aux ressources et aux marchés, la diplomatie économique se positionne comme un levier essentiel pour stimuler l'essor économique des États potentiellement riches en ressources naturelles mais extrêmement pauvres en revenus par habitant, faute d'industries capables de les transformer localement pour en tirer une plus grande valeur ajoutée.

En réponse à ce manque à gagner très handicapant, le diplomate préconise une approche pragmatique centrée sur une diplomatie proactive et bien orchestrée. Selon lui, le Sénégal peut non seulement attirer des investissements et promouvoir ses exportations, mais aussi améliorer le bien-être de ses citoyens et assurer un développement durable et inclusif. Fort de son expérience solide dans le marketing et la finance en Europe, le diplômé en sciences politiques de l'Université de Paris Cité en France dresse, à travers cet ouvrage, une feuille de route complète pour positionner le pays sur la voie de la croissance inclusive, en abordant les enjeux stratégiques, économiques, sociaux, culturels, technologiques et environnementaux.

Dans ce livre, des thèmes essentiels comme l'intégration régionale, le renforcement des relations bilatérales et multilatérales, ainsi que la diversification des partenariats économiques, sont abordés. L'auteur passe ensuite au crible l'importance de l'attractivité des investissements étrangers, la promotion des exportations et le développement de secteurs clés comme l'agriculture, les industries extractives et le tourisme. La production scientifique est articulée autour de trois axes : enjeux de la diplomatie économique pour le Sénégal ; défis de la diplomatie économique pour le Sénégal ; et stratégies pour une diplomatie économique efficace.