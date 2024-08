Afrique: Candidature au poste de Directeur général de l'ASECNA - Le Burkina demande le soutien de la Centrafrique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, et le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, ont été reçus à Bangui en audience par le Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera, le 13 août 2024, jour anniversaire de la proclamation de l'indépendance de ce pays.

Le ministre Traoré était porteur d'un message de fraternité et de solidarité de Son Excellence Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat, adressé à son homologue centrafricain. Le chef de la diplomatie burkinabè a salué l'exemplarité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la République centrafricaine et le Burkina Faso. Selon lui, les deux pays partagent les mêmes réalités, notamment l'affirmation d'une souveraineté sans faille. La délégation burkinabè s'est dit honorée,

par l'invitation à participer à la cérémonie commémorant l'accession de la République centrafricaine à la souveraineté internationale. Quant au Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera, il a traduit sa solidarité et son amitié à son homologue burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son courage et son abnégation à conduire le peuple burkinabè vers un avenir meilleur. Karamoko Jean Marie Traoré a saisi l'occasion, pour présenter au chef d'Etat centrafricain, la candidature du Burkina Faso au poste de Directeur général (DG) de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

Avec 22 ans de service au sein de cette « maison commune » à 19 Etats, François-Xavier Salambanga est le candidat du Burkina Faso au poste de Directeur général (DG). A ce sujet, le Président Touadera a promis que la candidature du pays des Hommes intègres sera étudiée avec le plus grand sérieux, dans le but de prioriser la compétence et les qualités intrinsèques des candidats, pour le bien-être de cette institution panafricaine de renommée internationale, qu'est l'ASECNA. Créée à Saint Louis au Sénégal le 12 décembre 1959, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) constitue, après plus d'un demi-siècle, un modèle de gestion coopérative des espaces aériens.