Afrique: Côte d'Ivoire-USA - La Coupe d'Afrique présentée à la Banque mondiale

Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par la Côte d'Ivoire, a été présenté, le 16 août 2024, par le Ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, M. Adjé Silas Metch.

L'hôte du jour était M. Abdoul Salam Bello, Administrateur de la Côte d'Ivoire auprès de la Banque mondiale.

M. Bello a, une fois de plus, a mis les petits plats dans les grands pour réserver un accueil chaleureux au Ministre et à la forte délégation qui l'accompagnait. Le Ministre des sports avait à ses côtés le président de la Fédération Ivoirienne de Football (Fif).

La délégation a reçu les chaleureuses félicitations de l'Administrateur et les encouragements des hauts dirigeants de la Banque mondiale présents dans la salle du Conseil d'administration. Ils ont, tour à tour, rappelé la parfaite organisation et la réussite singulière de la CAN organisée par la Côte d'Ivoire, sous le leadership du Président Alassane Ouattara.

À cet égard, le Ministre a rappelé les nombreux défis liés à l'organisation de cette CAN de l'hospitalité suivie dans le monde entier, notamment la qualité des infrastructures sportives hôtelières, routières, la mobilisation exceptionnelle du peuple ivoirien et des populations de tous les pays participants et la forte présence dans les stades.

%

Réagissant aux initiatives prises par M. Bello, l'Administeur de la Côte d'Ivoire la Banque mondiale, le ministre Adjé a exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien, en louant l'engagement multiforme de la Banque mondiale auprès de la Côte d'Ivoire pour relever les défis en matière de développement économique et social. Il a plaidé pour la poursuite de cette coopération fructueuse, en insistant sur l'accompagnement dans l'éducation ainsi que le financement des projets à impacts social, dans un pays où les jeunes représentent plus de 70 % de la population.

Le Ministre s'est également attardé sur l'écosystème des opportunités de réussite personnelle et collective qu'offre le sport et a souhaité qu'un accent particulier soit mis sur les infrastructures, notamment sportives, qui permettront aux jeunes Ivoiriens d'exprimer leur talents et de réaliser leurs rêves à travers la pratique des disciplines sportives inscrites aux Jeux olympiques.

Avant le déjeuner que l'Administrateur a offert au Ministre et à sa délégation, c'est dans une ambiance festive que tous les participants ont eu une séance photos avec le Trophée de la CAN.