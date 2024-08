Sénégal: Mouhamadou Moustapha Sow élu président de l'Association des historiens du pays

Dakar — La Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEX ex ENS) a abrité, samedi, l'Assemblée générale de l'Association des historiens du Sénégal (AHS) au terme de laquelle l'universitaire et journaliste Mouhamadou Moustapha Sow a été élu président pour un mandat de trois ans, a appris l'APS des initiateurs.

La rencontre qui a enregistré la participation de plusieurs universitaires et chercheurs en Histoire a été coprésidée par Kalidou Diallo et Ibrahima Thioub, respectivement ancien ministre de l'Education nationale et ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par ailleurs historiens.

Elu président de l'Association des historiens du Sénégal pour un mandat de trois ans, Mouhamadou Moustapha Sow est titulaire d'un doctorat en Histoire moderne et contemporaine. Il enseigne la même discipline à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également de la 37e promotion du Centre d'étude des Sciences et techniques de l'Information (CESTI).

Créée en 1981, l'Association des historiens du Sénégal (AHS) a eu comme premier président le professeur Abdoulaye Bathily. La structure sénégalaise est affiliée à l'Association des historiens africains (AHA), indique-t-on.

"L 'Association des historiens du Sénégal (AHS) entend contribuer au développement des sciences historiques au Sénégal, en Afrique et dans le monde, promouvoir l'histoire africaine comme moyen de libération politique, économique et sociale et de donner à l'histoire sénégalaise et africaine la place primordiale qui lui revient dans le développement national et dans l'enseignement et, partant dans la prise de conscience nationale et panafricaine", renseigne un communiqué transmis à l'APS.