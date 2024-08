Gabon: 'Les questions d'égalité hommes-femmes sont au coeur du développement de nos sociétés'

Les journalistes des médias publics et privés de la région Afrique centrale ont pris part à l'atelier « hommes et femmes dans les médias : égalité et responsabilité pour une presse qui promeut la paix et la démocratie en Afrique centrale » qui a eu lieu du 12 au 14 août 2024 à Douala (Cameroun).

Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été initié l'UNOCA, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'Homme et la démocratie en Afrique centrale (CNUDHD-AC) et l'UNESCO (Bureau Afrique centrale). Durly Emilia Kidissa née Gankama, cheffe de service du journal "Les Dépêches du Bassin du Congo" a répondu aux questions de Gabonews.

1- L'atelier régional sur le thème :" Hommes et femmes dans les médias : égalité et responsabilité pour une presse qui promeut la paix et la démocratie en Afrique centrale ". Que peut-on retenir de ce rendez-vous de Douala ?

Les questions d'égalité hommes -femmes sont au coeur du développement de nos sociétés, l'atelier organisé par l'Unoca et ses partenaires sur cette thématique d'égalité dans les médias a été un cadre propice pour faire le point sur les avancées et les freins qui, vingt neuf ans après l'historique conférence de Beijing, continuent d'entraver la pleine réalisation de divers instruments juridiques et politiques en vigueur dans nos pays respectifs. Beaucoup restent encore à faire certes, mais la marche est, néanmoins, enclenchée. Nous ne sommes plus là nous étions hier, nous ne se serons pas demain là où sommes aujourd'hui certainement.

%

2- Êtes-vous satisfaite ? Qui est ce qui vous a le plus marqué ?

Je suis souvent marquée par les qualités humaines et relationnelles des personnes que je rencontre. À Douala, j'ai été captivée par l'hospitalité et la serviabilité de ceux qui nous avaient accueilli dans cette belle ville camerounaise que j'ai eu l'occasion d'admirer le dynamisme et le savoir-faire agricole et artisanal. Le choix des intervenants a été l'une des réussites de cet atelier. Aussi, les participants venus d'une dizaine de pays de la région m'ont impactée par leur désir de faire bouger les lignes. Nos échanges ont été fructueux et ont débouché sur des partenariats que nous allons nous évertuer à consolider.

3- S'il y a un message à l'endroit des autorités onusiennes, que sera t-il ?

Les efforts que vous consentez aux problématiques qui minent nos sociétés sont très louables et changent la vie des citoyens dans divers coins du continent africain. En tant que personnes ressources et sachant des us et coutumes de nos sociétés, nous souhaitons mettre à profit nos potentiels afin d'être ces partenaires avec lesquels nous allons oeuvrer pour que ceux qui vont nous succéder puissent vivre dans des sociétés plus prospères et équitables .