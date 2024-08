(Genève/New York, 19 août 2024) Les travailleurs humanitaires qui se trouvent en première ligne des conflits mondiaux sont tués dans des proportions sans précédent, a déclaré le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire.

Avec 280 travailleurs humanitaires tués dans 33 pays en 2023, l'année dernière a été la plus meurtrière jamais enregistrée pour la communauté humanitaire mondiale.

Ce chiffre tragiquement élevé représente une augmentation de 137% par rapport à 2022, année au cours de laquelle 118 travailleurs humanitaires ont été tués.

L'année 2024 est en passe de devenir encore plus meurtrière. Au 7 août, 172 travailleurs humanitaires avaient trouvé la mort, selon le décompte provisoire de la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires.

Plus de la moitié des décès de 2023 ont été enregistrés au cours des trois premiers mois - octobre à décembre - des hostilités à Gaza, principalement à la suite de frappes aériennes. Depuis octobre, plus de 280 travailleurs humanitaires, dont la majorité sont des membres du personnel de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ont été tués dans la seule bande de Gaza.

%

Les niveaux de violence au Soudan et au Soudan du Sud ont contribué à alourdir le bilan tragique des victimes aussi bien en 2023 qu'en 2024.

Dans tous ces conflits, la plupart des victimes sont des membres du personnel national.

De nombreux travailleurs humanitaires sont toujours détenus au Yémen. « La normalisation de la violence contre les travailleurs humanitaires et l'absence de redevabilité sont inacceptables, inadmissibles et extrêmement préjudiciable aux opérations humanitaires dans le monde », a déclaré Joyce Msuya, Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et coordinatrice des secours d'urgence par intérim. « Aujourd'hui, nous réitérons notre demande que les dirigeants agissent pour mettre fin aux violences contre les civils et à l'impunité avec laquelle ces attaques abominables sont commises. » A l'occasion de cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, les travailleurs humanitaires et les personnes qui soutiennent leurs efforts dans le monde, ont organisé des évènements pour exprimer leur solidarité et mettre en lumière le bilan effroyable des conflits armés, y compris pour le personnel humanitaire. Par ailleurs, une lettre commune des dirigeants des organisations humanitaires sera envoyée aux Etats membres de l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander à la communauté internationale de mettre fin aux attaques contre les civils, de protéger tous les travailleurs humanitaires et de demander des comptes aux auteurs de ces attaques.

Chacun peut ajouter sa voix en rejoignant et en amplifiant la campagne digitale, tout en utilisant le hashtag #AgirPourLHumanité.

