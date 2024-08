Gabon: 'Je suis optimiste pour l'engagement des médias pour la mise en oeuvre des recommandations'

interview

La question de l'égalité Hommes et femmes dans les médias ne cesse de susciter de houleux débats. Elle reste d'actualité, raison pour laquelle, un atelier a été initié par l'UNOCA et organisé avec l'appui du CNUDHD-AC, UNESCO et le Gouvernement camerounais. C'était du 12 au 14 aout dernier au Cameroun, précisément à Douala. Ayant pris part à cette rencontre de Douala, Christel Youbi, Vice présidente Association des blogueurs du Cameroun, répond aux questions de Martial Tsonga de Gabonews.

1- L'atelier régional sur le thème :" Hommes et femmes dans les médias : égalité et responsabilité pour une presse qui promeut la paix et la démocratie en Afrique centrale ". Que peut-on retenir de ce rendez-vous de Douala ?

Les journalistes se sont engagés à fournir plus d'efforts pour garantir une parité genre dans les rédactions médiatiques et une synergie des femmes journalistes à vu le jour.

2- Êtes-vous satisfaite ? Qui est ce qui vous a le plus marqué ?

Très satisfaite des résolutions et recommandations et optimiste pour l'engagement des médias pour la mise en oeuvre des recommandations.

3- S'il y a un message à l'endroit des autorités onusiennes, que sera t-il ?

Les femmes ont plus que jamais besoin de leur apport et soutien pour émerger dans le secteur et l'exprimer d'avantage dans le métier.