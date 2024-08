Sénégal: Taïba Ndiaye - Un mouvement plante 300 cocotiers dans cinq villages

Taïba Ndiaye — Le Mouvement pour le développement et la solidarité (MDS) a planté 300 cocotiers dans cinq villages de la commune de Taïba Ndiaye, a constaté l'APS.

Le lancement de la campagne de reboisement a eu lieu en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Méouane et de l'ancien maire de Taïba Ndiaye, Alé Lô. La plantation de ces arbres s'inscrit dans la logique de la campagne nationale de reboisement initiée par le président de la République et a pour objectif de protéger Taïba Ndiaye de la poussière qui se dégage de l'exploitation minière, en cours dans la commune. "Il est donc plus que nécessaire de reboiser, pour une meilleure préservation de l'environnement, en lançant cette activité ici à la place publique", a dit Matar Mamour Ndiaye, le président de MDS.

Selon lui, le projet vise "l'implication de toutes les populations, afin qu'elles s'activent de manière engagée, pour la plantation d'arbres et leur suivi". Il a, par ailleurs, indiqué que cette première phase concerne cinq villages, Taïba Ndiaye, Taïba Khab, Ndoyéne, Daff 1 et Daff 2, où 300 cocotiers seront plantés. "Vingt soudeurs métalliques seront mis à profit pour la confection d'abris, pour éviter les animaux errants", a-t-il informé.

Pour susciter l'intérêt des populations et les inciter à un suivi adéquat des plants, "un système de parrainage sera établi et tous les quatre mois, la meilleure communauté sera primée", annonce Matar Ndiaye. "Le cocotier demande aussi un suivi par des professionnels, qui se chargeront de l'élagage des feuilles et [de leur] traitement régulier", a-t-il ajouté, non sans solliciter l'aide du service des eaux et forêts, pour une parfaite réussite de l'activité.

Selon Matar Mamour Ndiaye, le MDS entend jouer "pleinement son rôle" en tant que mouvement citoyen engagé pour le développement du Sénégal. Selon lui, conformément à la "claire vision" du chef de l'État d'un Sénégal vert, "tous les territoires du Sénégal doivent être verts". Le MDS mise sur un "reboisement de qualité qui intéresse les populations", indique M. Ndiaye. Trois autres phases devront être déroulées, pour faire face aux changements climatiques, a-t-il dit.

Évoquant la disparition de beaucoup d'espèces d'arbres au Sénégal et dans tout le Sahel, le président du MDS, Matar Mamour Ndiaye souligne l'urgence de recréer un "écosystème viable". Le maire de Taïba-Ndiaye, Assane Ndiaye s'est réjoui du geste de M. Ndiaye, qui a fait part de sa volonté de parcourir les 35 villages de la commune, dans le cadre de cette activité.