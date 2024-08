Le porte-parole officiel de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie), Mohamed Tlili Mansri, a indiqué que des juges d'une chambre relevant du Tribunal administratif se sont déplacés vendredi et samedi au siège de l'Isie et ont examiné les dossiers se rapportant aux cas de recours dont le TA a été saisi et se sont enquis de la manière dont ils ont été traités par l'Isie et ce au cas par cas.

Mansri a expliqué dans une déclaration à l'agence Tunis-Afrique Presse, hier, que deux chambres d'appel (Tribunal administratif) se sont rendues au siège de l'Isie et ont vérifié le respect des procédures et la méthode du traitement des parrainages de deux dossiers (Abdellatif El Mekki et Mondher Zenaïdi) et ont confirmé l'intégrité des procédures menées par l'Isie.

Le porte-parole du Tribunal administratif, Faycel Bouguerra, a confirmé hier à TAP que la chambre d'appel du tribunal a rendu hier trois verdicts où un premier recours a été jugé irrecevable, que le recours a été retenu dans un deuxième dossier dans la forme mais qu'il a été rejeté dans le fonds, tandis que le troisième recours a été accepté dans la forme mais a été rejeté aussi dans le fond et ce, dans les litiges déposés dans le cadre de la candidature à l'élection présidentielle de 2024 dans leur phase primaire.

Il a expliqué que le premier et le deuxième dossier se rapportent aux candidats à l'élection présidentielle Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre, et Mondher Zenaïdi, candidat à l'élection présidentielle de 2024, soulignant que le tribunal a rendu son verdict le 15 août dernier (après plaidoyer) et en acceptant le recours dans sa forme et en le rejetant dans le fond.

Il a indiqué que le tribunal avait ainsi rendu, hier, 5 décisions sur un total de 7 recours. Et d'ajouter que deux décisions seront annoncées aujourd'hui concernant les candidats Imed Daimi et Bachir Aouani.