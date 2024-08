Tunisie: De bonnes raisons d'espérer au CAB - La saison du décollage

Tout porte à croire que les Cabistes seront encore plus forts que l'exercice précédent...

Il n'a échappé à personne que les camarades d'Iyed Mideni n'ont cessé de progresser au fil du temps. La tendance ascendante a débuté timidement l'année dernière pour atteindre en fin de saison un pic avec la finale de la Coupe de Tunisie. Il s'agit de signes qui ne trompent pas et les progrès sont évidents.

Le CAB se porte bien. Et à l'aube de la nouvelle compétition, les Cabistes ont manifesté, en cette phase de préparation, la volonté de rester sur leur lancée. Il n'y a donc aucune raison de trébucher en si bon chemin et les joueurs ont des arguments à faire valoir. D'abord dans un championnat à poule unique, il est sûr qu'ils auront l'occasion de mieux s'exprimer et donc de se distinguer. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Rhimi, Allalah, Guessmi, Ferchichi, Bouallegui et Balbouz, outre la «légion» étrangère constituée du trio Seydi, Konte et Cissoko, se mesureront à des équipes plus aguerries et voudront étaler leurs véritables qualités techniques.

Et puis, les jeunes ont une marge de progression importante, alors que les nouveaux arrivants qui ont rejoint les «Jaune et Noir», à l'instar des Amri Ahmed et Aymen, Sadok Jammali, Haouachi, Doukali ou encore Bouraoui, (des recrues ciblées), ne manqueront pas d'apporter le plus attendu selon les responsables.

Le rôle des fans

Sur un autre plan, le fait que la date de remboursement des dettes soit repoussée permet au comité directeur de consacrer ses efforts à l'encadrement des joueurs plutôt que d'être hanté par la situation financière du Club. Ce qui n'est pas rien ! Quand on est bien dans sa tête, on l'est automatiquement sur le terrain! On ne passera pas aussi sous silence le rôle des fans qui se sont investis corps et âme dans la collecte de fonds pour aider les dirigeants à s'acquitter correctement de leur tâche. Excellentes conditions de travail, effectif renforcé et supporters totalement acquis à la cause de leur équipe favorite, voilà les raisons pour lesquelles on pense que la saison 2024-2025 sera celle du décollage, du moins on l'espère vivement du côté de la large famille cabiste.