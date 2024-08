Tunisie: Le CA hyperactif sur le marché des transferts - Un club qui poursuit sa mue

Les places sont désormais chères au CA, mais ne dit-on pas finalement que la concurrence est source de saine émulation de groupe ?

Après les départs d'Ali Amri, Khalil Kassab, Skander Laâbidi, Mohamed Amine Zghada, Zouhaier Dhaouadi, Wissem Ben Yahia, Hamza Agrebi, Taieb Meziani et Youssef Snana (cédé à titre de prêt à l'ESZ), le gardien Nouredinne Farhati et l'attaquant Mohamed Ali Omri quittent à leur tour le Parc A et prennent en l'état la direction de Ben Guerdane. Les deux joueurs porteront la casaque de l'USBG dans le cadre de prêt pour une saison.

Chapitre départs actés et non encore actés de ces derniers jours aussi, si celui de l'Equato-guinéen, Federico Bikoro, est officiel après paiement de ce dernier de 150.000 dinars (valeur du reliquat de son engagement), l'attaquant Kingsley Eduwo mettrait les voiles après avoir reçu une offre de 400.000 dollars d'un club libyen. Sachant que l'avant nigérian de 28 ans est redevable d'une année de contrat au Club Africain, la proposition est acceptée par le «Board clubiste».

«Clementinho» » hors de prix

A présent aussi, l'arrière gauche camerounais, Wills Tene Nkingne, ancien pensionnaire de Pau FC, peut désormais être qualifié pour porter la tunique clubiste. Le CA s'est ainsi acquitté du montant de la prime de formation relative au joueur et le défenseur de 20 ans sera officiellement clubiste dans les plus brefs délais. Ce faisant, toujours à propos des flux entrants annoncés, ces derniers jours, une information relative à l'arrivée imminente de l'avant-centre tanzanien de 20 ans, Clement Francis Mzize revenait avec insistance. Vérification faite, il se trouve que l'agent maghrébin de «Clementinho» (surnom du joueur) a proposé les services de son protégé au CA, mais s'est heurté aux réticences clubistes à débloquer un montant exorbitant. Sociétaire de Young Africans SC depuis l'année 2022, Mzize n'a pas encore rompu les canaux de communication avec le CA, mais il semble encore loin du compte, très loin même.

Seulement deux rescapés au sein du onze type ?

Le mercato du CA fut donc jusque-là animé avec les recrutements de Yassine Bouabid, Moataz Zemzemi, Kenneth Semakula, Hamza Khadhraoui, Hamza Ben Abda, Bilel Ait Malek, Oussema Shili, Ali Youssef et Philippe Kinzumbi. Et selon les observateurs et les fins connaisseurs clubistes, le «onze idéal» attendu en début de championnat ne comprendrait que deux ou trois «rescapés » de la dernière saison, à savoir le relayeur Ghaith Sghaier, le latéral droit Zaâlouni, le gardien Moez Hassen et peut-être l'avant de pointe Eduwo.

Ainsi, sans spéculer, mais en appréciant le registre de jeu et les qualités des nouveaux éléments à disposition de Bettoni, l'on retrouverait peut-être un axe formé de Ben Abda et Youssef, Wills Tene sur le côté gauche, Zemzemi au coeur du jeu, décalé à droite, Khadhraoui sur le couloir gauche et Kinzumbi sur l'aile opposée. L'on se dirigerait donc vers la mise sur pied d'un onze new-look mais attention tout de même, les Ahmed Khélil, Bilel Ait Malek, Rached Arfaoui, Bassem Srarfi, Hamdi Lâabidi, Adem Garreb, Rami Bedoui, Makrem Sghaier et Yassine Bouabid, pour ne citer que ceux-là, peuvent prétendre à tout moment à une place au soleil. Au final, ne dit-on pas que la concurrence est source de saine émulation de groupe ?